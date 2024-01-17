Ученые открыли новое свойство соленой воды, меняющее наше представление о мире

Капля воды стекает с камня. Фото: pixabay.com

В ближайшие годы человечеству придется переписать учебники, ведь ученые обнаружили совершенно новое свойство воды, противоречащее нашим прошлым представлениям. Оказывается, молекулы на поверхности соленой воды организованы иначе, чем считалось ранее.

Соответствующие выводы сделали исследователи из Кембриджского университета в Великобритании и Института исследования полимеров Макса Планка в Германии. Их научный труд обнародован в журнале Nature Chemistry, пишет Phys.org.

Читайте также:

Чтобы сделать свое открытие, команда использовала обновленную версию метода лазерного излучения под названием генерация колебательной суммы частот (VSFG), измеряющей молекулярные колебания в мельчайших масштабах с поразительной точностью.

Результаты показали, что как положительно заряженные ионы, называемые катионами, так и отрицательно заряженные ионы, которые называются анионами, истощаются на поверхности раздела вода/воздух. Катионы и анионы обычных электролитов ориентируют молекулы воды как вверх, так и вниз.

Это изменяет то, что мы учили раньше, ведь по учебникам ионы образуют двойной электрический слой и ориентируют молекулы воды только в одном направлении.

Соавтор, доктор Яир Литман с кафедры химии Юсуфа Хамида, заявил:

"Наша работа демонстрирует, что поверхность простых растворов электролитов имеет другое распределение ионов, чем считалось ранее, и что обогащенная ионами подповерхность определяет, как граница раздела организована: сверху есть несколько слоев чистой воды, затем богатый ионами слой, а затем, наконец, солевой раствор".

Графическое изображение поверхности раздела жидкость/воздух в растворе хлорида натрия. Авторство: Yair Litman

Почему эти знания важны для будущего человечества

Там, где молекулы воды взаимодействуют с воздухом, происходит большинство важных реакций, связанных с климатическими и экологическими процессами. К примеру, испарение соленой океанской воды играет немаловажную роль в химии атмосферы и науке о климате.

Понимание этих реакций имеет решающее значение для нашего будущего и смягчения влияния человека на нашу планету.

По словам профессора Миши Бонн, возглавляющего отдел молекулярной спектроскопии Института Макса Планка, эти новые знания и дальнейшие изучения не только помогут нашему фундаментальному пониманию, но и могут стать толчком для развития новых лучших устройств и технологий.

В частности, ученые применяют те же методы для изучения твердых и жидких интерфейсов, которые могут иметь потенциальное применение в аккумуляторах и хранении энергии.

Раньше мы рассказывали, что человеческие слезы так же уникальны, как и снежинки. Их вид зависит от эмоций, испытываемых человеком.

Также мы писали, что ученые открыли ключ к вечному хранению информации.