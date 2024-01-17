Вчені відкрили нову властивість солоної води, що змінює наше уявлення про світ

Крапля води стікає з каміння. Фото: pixabay.com

У найближчі роки людству доведеться переписати підручники, адже науковці виявили абсолютно нову властивість води, яка суперечить нашим минулим уявленням. Виявляється, що молекули на поверхні солоної води організовані інакше, ніж вважалося раніше.

Відповідні висновки зробили дослідники з Кембриджського університету у Великій Британії та Інституту дослідження полімерів Макса Планка в Німеччині. Їх наукова праця оприлюднена в журналі Nature Chemistry, пише Phys.org.

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Щоб зробити своє відкриття, команда використала оновлену версію методу лазерного випромінювання під назвою генерація коливальної суми частот (VSFG), яка вимірює молекулярні коливання в найдрібніших масштабах із вражаючою точністю.

Результати показали, що як позитивно заряджені іони, які називаються катіонами, так і негативно заряджені іони, які називаються аніонами, виснажуються на поверхні розділу вода/повітря. Катіони та аніони простих електролітів орієнтують молекули води як вгору, так і вниз.

Це змінює те, що ми вчили раніше, адже за підручниками іони утворюють подвійний електричний шар і орієнтують молекули води лише в одному напрямку.

Співавтор, доктор Яїр Літман з кафедри хімії Юсуфа Хаміда, заявив:

"Наша робота демонструє, що поверхня простих розчинів електролітів має інший розподіл іонів, ніж вважалося раніше, і що збагачена іонами підповерхня визначає, як межа розділу організована: зверху є кілька шарів чистої води, потім багатий іонами шар, а потім, нарешті, сольовий розчин".

Графічне зображення поверхні розділу рідина/повітря в розчині хлориду натрію. Авторство: Yair Litman

Чому ці знання важливі для майбутнього людства

Саме там, де молекули води взаємодіють із повітрям, відбувається більшість важливих реакцій, пов’язаних із кліматичними та екологічними процесами. До прикладу, випаровування солоної океанської води відіграє важливу роль у хімії атмосфери та науці про клімат.

Тож, розуміння цих реакцій має вирішальне значення для нашого майбутнього та пом’якшення впливу людини на нашу планету.

За словами професора Міші Бонн, який очолює відділ молекулярної спектроскопії Інституту Макса Планка, ці нові знання та подальші вивчення не тільки допоможуть нашому фундаментальному розумінню, але також можуть стати поштовхом для розвитку нових кращих пристроїв та технологій.

Зокрема вчені застосовують ті самі методи для вивчення твердих та рідких інтерфейсів, які можуть мати потенційне застосування в акумуляторах і зберіганні енергії.

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