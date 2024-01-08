Зубы открыли тайну древней египтянки — занималась запретной профессией

Изображение египетской женщины в древнем храме. Фото: Pxfuel

Не один век ученые исследуют жизнь и быт Древнего Египта. Благодаря многим артефактам и письменам известно, что список профессий, доступных женщинам в те давние времена, был существенно ограничен. Но, похоже были и те представительницы прекрасного пола, которые шли против правил, выбирая себе специальность по душе.

К такому неожиданному выводу пришла исследовательская группа из Университета Альберты, Канада. Свое невероятное исследование они обнародовали в Bioarchaeology of Marginalized People.

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Какие профессии были доступны женщинам Древнего Египта?

Благодаря многочисленным раскопкам и изучению древних текстов ученым удалось установить перечень профессий, доступных для древних египтянок. Самыми распространенными профессиями были:

жрицы;

певицы;

музыканты;

танцовщицы;

художницы;

татуировщицы;

пивоварки;

повитухи;

плакальщицы;

ткачихи (работа исключительно с тканями).

Следует заметить, что большинство женщин принадлежали к крестьянству и работали со своими мужчинами на сельскохозяйственных работах. Или были домохозяйками, занимаясь бытом, приготовлением пищи и уходом за детьми.

Изображение древних египтянок, занимавшихся музыкой. Фото: google.com

Разрушающая стереотипы женщина из Древнего Египта — что о ней известно

Отмечается, что останки древней египтянки были найдены еще в 1970-х годах во время раскопок некрополя в Мендесе, когда-то столицы Древнего Египта.

Женщина жила примерно в 2181-2055 годах до нашей эры (более 4000 лет назад) и умерла, когда ей было за 50 лет.

Очевидно, к этой женщине относились с особым уважением по сравнению с другими останками той же эпохи. Ведь ее положили в деревянный гроб, выстланный камышом. Также возле нее были найдены алебастровые сосуды, бронзовое зеркало, косметика и сусальное золото.

Запретная профессия — что удалось узнать ученым по зубам древней египтянки?

Команда Университета Альберты решила исследовать зубы древней египтянки, чтобы узнать больше о ее жизни. И выводы они получили действительно удивительные.

Ученые исследовали примерно 1070 общих зубов из данного некрополя (92 скелета). И только у зубов этой женщины был такой необычный рисунок износа.

Два центральных верхнечелюстных резца имели сильный клиновидный износ, а 14 зубов имели плоское стирание. Две модели стертости 16 из 24 ее зубов не соответствуют приему пищи, что означает, что она использовала свои зубы для чего-то другого.

Изношенные резцы древней египтянки. Фото: Lovell & Palichuk, Bioarchaeology of Marginalized People

Дальнейший анализ показывает, что она была мастером. То есть занималась изготовлением бытовых предметов из папируса. Эта профессия считалась исключительно мужской.

Исследователи считают, что клиновидный износ согласуется с износом зубов других культур по всему миру, где ремесленники раскалывают растительный материал, например камыш, с помощью зубов.

Если бы мастерица использовала зубы, чтобы расколоть папирус, это могло бы привести к значительному износу, особенно потому, что папирус содержит кремнеземные фитолиты, способствующие стиранию.

Зуб древней египтянки под микроскопом. Фото: Lovell & Palichuk, Bioarchaeology of Marginalized People

"Можно утверждать, что это растение было Cyperus papyrus, водной осокой, которая обильно росла в дельте. Стебли папируса использовали для дров, для изготовления ящиков и корзин для хранения и транспортировки товаров, для изготовления сандалий, штор, ковриков", — пишут исследователи в своей статье.

Таким образом женщина была талантливым мастером, который не жалея своих зубов, изготовлял для других египтян полезные и нужные товары. Очевидно, что ее изделия были качественными и пользовались популярностью. Иначе бы ее не похоронили со всеми почестями.

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