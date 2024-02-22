Чому насправді зникли неандертальці — археолог розкрив нові сенсаційні деталі

Чоловік-неандерталець у печері. Зображення: iridescentstreet/Adobe Stock

Одна з найбільших таємниць людства, яку вчені всього світу намагаються розгадати, — причина масового вимирання неандертальців. Тисячоліття тому щось відбулося з найближчими родичами людини, що знищило усіх. З цього приводу було побудовано чимало теорій, заснованих на ґрунтовних дослідженнях.

Нові сенсаційні подробиці розкрив археолог Людовік Слімак у своїй новій книзі "Голий неандерталець", пише видання Business Insider.

Горе від розуму?

Так, заведено вважати, що неандертальці були менш інтелектуально розвинені, ніж Homo sapiens. Проте, науковець у своїй праці стверджує, що насправді неандертальці були розумнішими за перших людей та мали виражені творчі здібності.

Дослідники знайшли відносно мало зброї у неандертальців. Натомість артефакти підтверджують, що вони були чудовими ремісниками та створювали витончені знаряддя праці.

Неандерталець за роботою. Фото: Nikola Solic/Reuters

Але, як підкреслює Слімак, цієї креативності було недостатньо. Адже люди розробили ефективнішу зброю, що зрештою призвело до вимирання неандертальців.

Неандертальців знищили люди?

Нова книга стверджує, що саме "інтелектуально нижчі" люди спричинили вимирання неандертальців.

До таких висновків археолог дійшов, досліджуючи печеру на півдні Франції 2008 року. Артефакти, що збереглися до наших днів, говорили про те, що люди та неандертальці перетиналися там приблизно 54 000 років тому.

Слімак зазначив, що це був перший випадок зустрічі між людьми та неандертальцями. Водночас доказів прямого конфлікту між двома видами йому знайти не вдалося.

"Щоб знайти археологічні сліди війни між неандертальцями та розумними людьми, нам знадобиться відкрити багато інших археологічних пам’яток цього ключового періоду", — написав він.

Однак у цю печеру повернулися неандертальці, а за ними й люди приблизно 44 000 років тому. Оскільки люди були останнім видом, який заселив печеру, Слімак стверджує, що це тому, що вони замінили неандертальців, знищивши їх.

"Сучасні люди, які колонізували Європу, виробляли зброю, яка була більш численною та ефективнішою", — підкреслив науковець.

Наполегливість людей у стандартизації призвела до створення однорідних кременів, і оригінальність неандертальців не змогла конкурувати з ними.

"Ми можемо нескінченно сперечатися про дати, клімат, той чи інший фактор, але ми повинні визнати, що ми стикаємося з чіткою і радикальною заміною населення. Коли з'явився Homo sapiens, неандерталець зник з археологічних літописів", — підсумував Людовік Слімак.

Неандертальці дивляться на захід сонця. Зображення: scitechdaily.com

Раніше ми писали, що виявлено передові знаряддя праці, які використовували давні люди 45 тисяч років тому.

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