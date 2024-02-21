Яким було справжнє життя жінок-неандертальців — полювання, діти та мандри

Жінка-неандерталець лежить на хутрі. Зображення: Tom Björklund

Що ми знаємо про неандертальців? Зазвичай швидкий пошук зображень показує саме чоловіків, одягнених у шкуру тварин, які сидять біля вогнища у печері, щось готують або полюють десь на диких тварин. А от про життя цих прадавніх жінок відомо ще менше. Чим вони займалися? Берегли вогнище? Готували їсти? Чи їх життя було набагато складнішим та цікавішим?

На ці питання вдалося відповісти завдяки численним археологічним знахідкам та науковим дослідженням. IFLScience пише, як жили жінки-неандертальці.

Перші роки життя

Ця частина найзагадковіша з огляду на обмеженість досліджень у цій галузі. Чи було ставлення до дівчат іншим, швидше за все, ні. Адже суворого поділу на жіночу та чоловічу працю у неандертальців не було.

Проте, коли мова йде про перехід до дорослого життя, відомостей стає трохи більше. Так, науковцям вдалося з'ясувати, що деякі сучасні жінки є носіями неандертальської мутації, яка, як вважають, спричиняє більш ранній початок менархе — першого менструального циклу або менструації.

Це свідчить про те, що неандертальські жінки могли почати менструювати й досягти зрілості (принаймні в репродуктивному сенсі) в більш ранньому віці, ніж це зазвичай спостерігається у людей сьогодні. Коли вони ставали старшими, у них цілком могли з’явитися сексуальні партнери.

Дівчина-неандерталець. Скриншот з Youtube

"Мандри", що міняли життя

Одне з досліджень вчених припускає, що жінки-неандертальці, коли знаходили собі пару, переходили зі своєї громади до громади свого партнера.

Таке припущення зробили на основі проаналізованого геному неандертальців, рештки яких були знайдені в двох різних сибірських печерах.

Дослідники виявили, що в мітохондріальному геномі було більше різноманітності, ніж у ДНК Y-хромосоми, що, на думку дослідників, "найкраще пояснюється жіночою міграцією між громадами".

Пологи та материнство

Навіть для сучасної жінки такий досвід може бути болючим, травматичним та навіть небезпечним для життя, попри наявність просунутої медицини.

Тож, для жінок-неандертальців це було ще більш болісно і складно. Проте, вчені виявили, родові шляхи неандертальської жінки суттєво відрізняються — є ширшими та не перекручуються. Відсутність звивистості вказує на те, що діти, можливо, не оберталися в утробі матері (хоча не всі в цьому переконані).

Водночас дослідження неодноразово демонстрували, що навіть у неандертальців була медицина. Тож, вірогідно, були окремі люди у групі, які допомагали жінці впоратися з пологами.

Виставка в Хорватії, що зображує життя неандертальської родини. Фото: Nikola Solic/Reuters, via Aeon

Пригоди та полювання

Вчені зазначають, що жінки-неандертальці полювали на диких звірів на рівні з чоловіками.

У скам’янілостях як чоловіків, так і жінок неандертальців були знайдені травми кісток, що свідчать про полювання, а також сліди стирання зубів, які вказують на те, що обидві статі брали участь у видах діяльності, де зуби використовувалися як "додаткова рука", наприклад, при обробці шкур.

Щодо батьківства, то вчені вважають, що доісторичні жінки не покидали полювання під час вагітності, грудного вигодовування або виношування дітей. Антропологи не знайшли жодних ознак того, що існував суворий статевий розподіл праці.

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