Почему исчезли неандертальцы — археолог раскрыл новые сенсационные детали

Мужчина-неандерталец в пещере. Изображение: iridescentstreet/Adobe Stock

Одна из величайших тайн человечества, которую ученые всего мира пытаются разгадать, — причина массового вымирания неандертальцев. Тысячелетие назад что-то произошло с ближайшими родственниками человека, что уничтожило всех. По этому поводу было построено немало теорий, основанных на основательных исследованиях.

Новые сенсационные подробности раскрыл археолог Людовик Слимак в своей новой книге "Голый неандерталец", пишет издание Business Insider.

Горе от ума?

Так, принято считать, что неандертальцы были менее интеллектуально развиты, чем Homo sapiens. Однако ученый в своем труде утверждает, что на самом деле неандертальцы были умнее первых людей и имели выраженные творческие способности.

Исследователи обнаружили относительно мало оружия у неандертальцев. Артефакты подтверждают, что они были замечательными ремесленниками и создавали искусные орудия труда.

Неандерталец за работой. Фото: Nikola Solic/Reuters

Но, как подчеркивает Слимак, этой креативности было недостаточно. Ведь люди разработали более эффективное оружие, что в конечном итоге привело к вымиранию неандертальцев.

Неандертальцев уничтожили люди?

Новая книга утверждает, что именно "интеллектуально более низкие" люди стали причиной вымирания неандертальцев.

К таким выводам археолог пришел, исследуя пещеру на юге Франции в 2008 году. Сохранившиеся до наших дней артефакты говорили, что люди и неандертальцы пересекались там примерно 54 000 лет назад.

Слимак отметил, что это был первый случай встречи между людьми и неандертальцами. В то же время, доказательств прямого конфликта между двумя видами ему найти не удалось.

"Чтобы найти археологические следы войны между неандертальцами и умными людьми, нам понадобится открыть многие другие археологические памятники этого ключевого периода", — написал он.

Однако в эту пещеру вернулись неандертальцы, а за ними и люди около 44 000 лет назад. Поскольку люди были последним видом, заселившим пещеру, Слимак утверждает, что это потому, что они заменили неандертальцев, уничтожив их.

"Современные люди, которые колонизировали Европу, производили оружие, которое было более многочисленным и эффективным", — подчеркнул ученый.

Упорство людей в стандартизации привело к созданию однородных кремней, и оригинальность неандертальцев не смогла конкурировать с ними.

"Мы можем бесконечно спорить о датах, климате, том или ином факторе, но мы должны признать, что мы сталкиваемся с четкой и радикальной заменой населения. Когда появился Homo sapiens, неандерталец исчез из археологических летописей", — подытожил Людовик Слимак.

Неандертальцы смотрят на закат. Изображение: scitechdaily.com

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