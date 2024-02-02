Коли перші Homo sapiens з'явилися у Європі — нове сенсаційне відкриття

Перші Homo sapiens в Європі. Зображення: freepik.com

Дослідження нових археологічних знахідок, виявлених на розкопках у печері Ільзенхеле (Раніс) у Тюрінгені на півночі Німеччини, привело вчених до сенсаційного відкриття — тепер відомо, коли насправді перші Homo sapiens з'явилися у Європі.

Знайдені артефакти детально описані в статті у журналі Nature. Також аналіз способу життя перших переселенців на півночі та дослідження умов навколишнього середовища, з якими вони зіткнулися опубліковані у двох статтях в Nature Ecology & Evolution.

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Перша знахідка — 13 фрагментів кісток

Перша міжнародна група археологів, яка проводила розкопки у вищезгаданій печері, оголосила, що їй вдалося знайти 13 фрагментів кісток. Радіовуглецевий аналіз показав, що решткам близько 44000-47500 років. Щобільше, вони точно належать першим Homo sapiens.

Один із фрагментів кісток Homo sapiens, знайдений під час розкопок. Фотографія: Tim Schüler TLDA

Як розповіли науковці, предки сучасних людей перетнули Альпи та потрапили до холодної Північної Європи близько 45000 років тому, коли на півдні Європи все ще зустрічалися неандертальці. Це означає, що два види Homo, ймовірно, співіснували, жили "пліч-о-пліч" на континенті на тисячі років довше, ніж припускали експерти раніше.

Друга знахідка — знаряддя праці

Інше важливе відкриття, зроблене в той самій печері, пов'язане з кам'яними інструментами, що належать до культури лінкомб'єн-раніс-їжмановіце (Jerzmanowician-Ranisian-Lincombian).

На основі аналізу останків та датування об'єктів дослідникам вдалося підтвердити, що винахідниками цієї культури були Homo sapiens, а не неандертальці, як вважалося раніше.

Печера Ільзенхеле біля замку Раніс та знаряддя культури ультурі лінкомб'єн-раніс-їжмановіце. Зображення: Tim Schüler TLDA/Josephine Schubert, Museum Burg Ranis

Інші важливі знахідки у печері Ільзенхеле

Дослідження різних кісткових та інших фрагментів показали наявність у печері північного оленя, печерного ведмедя, шерстистого носорога та коня.

Це вказує, що перші предки людини жили в умовах холодного клімату, які подібні до умов сучасного Сибіру та північної Скандинавії. Також це говорить про те, що тогочасний раціон складався переважно з великих наземних тварин.

Важливий висновок про минуле Homo sapiens

Таким чином результати розкопок в одній печері радикально змінюють уявлення археологів про минуле Європи та наших предків. Перші Homo sapiens тут з'явилися набагато раніше, ніж вважалося, а саме близько 47000 років тому.

Ці наукові праці підтверджують, що Homo sapiens набагато раніше пристосувався до холодного клімату, винайшли знаряддя, які знаходять у різних частинах Європи та, ймовірно, потіснили неандертальців, прискоривши їх вимирання.

Раніше ми писали, що вчені виявили передові знаряддя праці, які використовували давні люди 45 тисяч років тому.

Нагадаємо, ми розповідали, як та чим харчувалися європейці 5000 років тому.

Також ми повідомляли, що під час розкопок стародавнього поховання археологи виявили тіло людини, яка стала жертвою розп'яття.