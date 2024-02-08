Ученые нашли странную стратегическую игру — так развлекались люди 5000 лет назад

Древняя настольная игра, в которую играют и сегодня. Фото: ringmar.net

Если вам казалось, что 5000 лет назад люди только пытались найти себе пропитание и выжить, то вы ошибались. Даже тогда наши далекие предки искали способ развлечься. Более того, стратегическая игра, которая помогала им скоротать время, популярна и сегодня.

Так, на невероятно интересную находку наткнулась археолог Йельского университета Вероника Ваверу — в заповеднике дикой природы Кении она нашла странные ряды вырезанных в скалах ямок. Оказалось, что это следы от игры, которая во многих африканских странах и за пределами материка популярна до сих пор.

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Что это за стратегическая игра?

Исследователи предполагают, что 5000 лет назад местные жители высекли в скале игровое поле для игры под названием Манкала (Mancala).

Манкала — это стратегическая игра для двух игроков, участники которой пытаются захватить как можно больше фигур соперника. Древнейшие известные игровые доски были найдены в неолитическом жилье в Иордании, их возраст датируется от 7500 до 8000 лет назад.

Считается, что позже эта игра была ввезена в Восточную Африку арабскими торговцами, а доски Манкала примерно с 700 года нашей эры были обнаружены в Эритрее и Эфиопии.

Обнаружены древние следы игры Манкала. Фото: Veronica Waweru

Поэтому, заметив ряд неглубоких ям, вырезанных в скале, исследовательница признала, что углубления достаточно глубоки, чтобы вместить горсть камней и имеют соответствующую форму и размер для игры.

"Это долина, полная этих игровых досок как древняя аркада. Учитывая эрозию некоторых досок, я считаю, что люди играли там в эти игры очень давно", — заявила она.

Однако поскольку породе, в которой были высечены доски, около 400 миллионов лет, невозможно с уверенностью сказать, как давно были сделаны ямы.

Кто мог использовать эти игровые поля

Несмотря на отсутствие убедительных доказательств личности древних игроков, Ваверу предполагает, что игровые доски, вероятно, использовались пастухами в далеком прошлом.

"Современные люди в регионе, как правило, играют в такие игры, как Mancala, когда они пасут скот. Это, пожалуй, то, что они здесь делали", — отмечает она.

Первые скотоводческие общества появились в регионе около 5000 лет назад, поэтому доски потенциально могли быть вырезаны именно в этот период.

Ученые утверждают, что открытие изменяет наше понимание древней жизни в Восточной Африке.

"Люди склонны смотреть на раннюю жизнь как на жестокую, отвратительную и короткую. Но, возможно, жизнь заключалась не только в выживании", — говорит Вероника Ваверу.

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