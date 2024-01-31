Знайдено першу гібридну тварину, виведену 4500 років тому — хто її творець

Кістки тварини гібрида, розкопані у кургані в Телль-Умм-ель-Марра на півночі Сирії. Фото: Glenn Schwartz/Johns Hopkins University

У це важко повірити, але виводити гібриди тварин почали ще задовго до появи біоінженерії. Докази цього виявили археологи під час розкопок в Тель-Умм-ель-Марра, царській гробниці на півночі Сирії, де були знайдені кістки стародавніх конеподібних створінь.

Дослідження команди науковців з Інституту Жака Моно (CNRS/Université de Paris) опубліковано в журналі Science Advances, розповідає IFLScience.

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Детальніше про розкопки, що призвели до сенсаційного відкриття

Як відомо, розкопки кургану в Телль-Умм-ель-Марра проводилися ще 2006 року. Тоді археологам вдалося виявити кістки 25 тварин. Рештки конеподібних створінь датуються 4500 роками тому.

На перший погляд, скелети цих тварин виглядали як кінські, але мали різні пропорції, що спантеличило археологів, як і той факт, що в цьому регіоні не було коней, ці тварини були завезені набагато пізніше в цей район.

Цей факт призвів до десятиліть суперечок навколо стародавніх однокопитних.

Кістки кунгів в Умм-ель-Маррі зі слідами на зубах від упряжок. Фото: Glenn Schwartz/Johns Hopkins University

Дослідження ДНК тварин — що дізналися науковці

Після ретельного секвенування ДНК команда дослідників прийшла до висновку, що кістки належать тварині, яка є поміссю самки домашнього осла та самця дикого осла. Виявлений вид назвали кунгами. Як і мули, які є гібридами між кіньми й ослами, кунги були безплідними.

Таким чином вчені встановили, що кунга — перший відомий приклад виведеного людиною гібриду від двох видів тварин, селекція якого виходить далеко за межі традиційних процесів одомашнення тварин.

Фахівчиня з давніх геномів із Паризького університету й одна з учених, які проводили дослідження, Єва-Марія Гейгл зазначила, що розведення кунга справді є прикладом ранньої біоінженерії, яка розвинулася у щось на зразок давньої біотехнологічної індустрії.

Варто зауважити, до цього дослідження найстарішим відомим гібридом був мул, знайдений під час розкопок у Туреччині, датований 3 000 роками тому.

Хто був творцем першого гібриду під назвою кунга

Звичайно, творцями стали фахівці зі стародавньої Месопотамії — регіону в південно-західній частині Азії (територія сучасних Іраку та Сирії), що вважається "колискою цивілізацій". Саме у Месопотамії виникли перші відомі писемні системи, міста та складні соціальні структури.

Для чого люди вивели новий вид осла

Вчені вважають, що перші біоінженери хотіли вивести вид, який мав би швидкість та силу дикого осла і темперамент домашнього, тобто був спокійним та слухняним.

Більші кунги використовувалися для тяги транспортних засобів, тоді як їхні менші співплемінники використовувалися в сільському господарстві, наприклад, тягаючи плуги.

Крім того, кунгів використовували у "дипломатії, церемонії та війні". Це вдалося з'ясувати, оскільки цих загадкових "коней" можна побачити в стародавніх текстах і іконах з Месопотамії.

Військова панель зі "Штандарта Ура", шумерської мозаїки віком 4500 років. Зображення: Thierry Grange/IJM/CNRS-Université de Paris

Різьблена кам’яна панель зі столиці Ассирії Ніневії, на якій два чоловіки ведуть неприборканого дикого осла. Зображення: Eva-Maria Geigl/IJM/CNRS-Université de Paris

Чому кунги зникли

Безпліддя гібридів та додаткові клопоти можуть пояснити остаточне зникнення кунга. Крім того, поява домашнього коня 4000 років тому дала месопотамським суспільствам таку ж сильну та швидку тварину для використання, яку було набагато легше відтворювати.

На сьогодні кунги повністю вимерли, і їх не можна відтворити. Домашніх віслюків, звичайно, багато, але останні відомі сирійські кулани (дикі віслюки) померли наприкінці 1920-х років.

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