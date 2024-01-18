Які звуки могли видавати динозаври насправді — відповідь неочевидна

Зовнішній вигляд хижака тиранозавра. Зображення: scitechdaily.com

У науково-фантастичних фільмах динозаври завжди гарчать. Їхнє звучання дуже схожі на ревіння левів. Та й здається логічним, що такі монстри-велетні видавали якісь гучні та страшні звуки. Проте, дослідження показують, що це не так.

Палеонтологи з Музею Університету Хоккайдо в Японії та Американського музею природної історії у своїй науковій праці, опублікованій в Communications Biology, дослідили скам'янілу гортань анкілозавра, дізнавшись, як він звучав насправді.

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Що відомо про анкілозавра

Анкілозаври мешкали близько 80 млн років тому в доісторичних лісах. Це були справжні танки минулого з броньованою спиною, які в довжину могли досягати 6 м, а важити 2 т.

Усі представники цієї групи динозаврів були чотирилапими. Попри грізний вигляд, вони були вегетаріанцями. Їли переважно земні рослини, адже не дотягувалися до гілок.

Який вигляд міг мати анкілозавр. Зображення: Quora

Скам'янілі рештки, які привели до неймовірного відкриття

Ще в 2005 році в басейні пустелі Гобі в Монголії палеонтологам пощастило знайти скам’яніле тіло анкілозавра крейдяної ери на ім’я Pinacosaurus grangeri.

Рештки були чудово збережені, навіть кістки горла, які відігравали ключову роль у диханні, ковтанні та утворювали ключові частини голосової коробки.

Вигляд скам'янілої гортані динозавра з брюшної сторони. Фото: Michael D'Emic/American Museum of Natural History

Ось такий вигляд має реконструкція анкілозавра Pinacosaurus із виділенням перстнеподібної (фіолетового), аритеноїдної (зеленою) і цератобранхіальної (синьою) структурами його гортані:

Реконструкція гортані анкілозавра. Зображення: Tatsuya Shinmura

Які ж звуки видавали динозаври насправді

Дослідивши цю скам'янілість, вчені прийшли до висновку, що вокалізована анатомія виглядає дивним гібридом між голосовими апаратами рептилій і птахів.

Тож, такі динозаври як анкілозавр та пінакозавр могли звучати як щось середнє між цими двома лініями.

Вчені припускають, що в залежності від обставин, тварини видавали різні звуки. До прикладу, для захисту вони використовували гарчання, схоже на те, що видають сучасні крокодили, а для залицяння або батьківського поклику щось схоже на воркування або цвірінькання.

Наприклад, саме так, як на відео нижче, звучать крокодили. Вчені припускають, що це міг бути один із багатьох звуків, які видавав анкілозавр.

Автори наукової праці стверджують, що голоси черепах та інших рептилій були серйозно упущені вченими в минулому. Багато з цих істот просто вважаються німими, хоча насправді вони можуть видавати напрочуд різноманітні звуки, включаючи воркування, каркання, цвірінькання, бурчання, клацання та навіть нявкання.

Тож, і надалі питання, які звуки видавали стародавні рептилії, буде предметом багатьох досліджень.

Раніше ми писали, якого кольору насправді були динозаври.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вчені знайшли скам'янілу шкіру невідомої істоти, що жила задовго до динозаврів.

Також ми розповідали, який вигляд мав би наш світ, якби динозаври вижили.