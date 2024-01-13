Знайдено скам'янілу шкіру таємничої істоти, що жила до динозаврів — фото

Найдавніший фрагмент скам'янілої шкіри, коли-небудь знайдений. Фото: Current Biology/Mooney et al

Шкіра далеко не той матеріал, який добре кам'яніє і може зберігатися мільйони років. Щоб це відбулося, мають бути дотримані ідеальні умови. І схоже, знайдений зразок, який належав невідомій науці істоті, за незбагненними обставинами, отримав ці умови, "доживши" до наших днів, щоб відкрити таємницю минулого нашої планети.

У новій науковій праці, яка була опублікована в Current Biology, міжнародна команда дослідників заявила, що їй вдалося виявити та дослідити шкіру з палеозою (539-252 мільйони років тому), пише ScienceAlert.

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Як наголошують автори дослідження, ця скам'яніла шкіра колись належала рептилії, яка жила щонайменше за 45 мільйонів років до того, як був знайдений перший динозавр.

На жаль, встановити точно, якій тварині належав цей маленький шматочок, не вийде. Проте, ця стародавня шкіра, разом із сімома іншими зліпками того ж віку, може розповісти багато іншої безцінної інформації, зокрема розкрити ранню еволюцію шкіри.

Крихітні фрагменти скам'янілої шкіри. Фото: Current Biology/Mooney et al

Де були знайдені фрагменти прадавньої шкіри?

Зазначається, що знахідка була зроблена в системі вапнякових печер Річардс-Спур в Оклахомі, США.

Дослідники натрапили на камінь, на якому і збереглася ця текстура, розміром менша за ніготь. Шкіра піддалася карбонізації в 3D, це перша згадка про це, що стосується палеозою. Це також рання з відомих скам'янілостей шкіри, що збереглися, яка включає не тільки зовнішній шар, але і структури, майже напевно пов'язані з більш глибоким шаром дерми.

Невеликий шматок скам'янілої шкіри з палеозою. Фото: Current Biology/Mooney et al

Шкіру якої тварини знайшли вчені — припущення

Як вже зазначалося вище, сказати напевно, що це була за тварина неможливо, адже від неї залишилося дуже мало. Проте текстура та вигляд шкіри нагадує шкіру сучасних крокодилів, а шарнірні ділянки між лусочками нагадують шкури таких тварин, як змії та ящірки-черв'яки.

Деякі з найраніших відомих амніотів — групи наземних хребетних, до якої входять рептилії, ссавці та птахи — знайшли в печерах Річардс-Спур.

Як припускають палеонтологи, ящірка, яка подарувала згадку про себе, впала в печеру, яка на той час вже була печерою, і поєднання низького рівня кисню, глинистих відкладень і просочування нафти зберегло її шкіру.

Палеонтолог Ітан Муні з Університету Торонто, який керував дослідженням підкреслив, що відкриття демонструє, наскільки давніми є аспекти сучасної шкіри рептилій.

"Епідерміс був критично важливим для виживання хребетних на суші. Це важливий бар’єр між внутрішніми процесами організму та суворим зовнішнім середовищем", — сказав він.

Ці прадавні зразки показують, що шкірні лусочки, які зараз зустрічаються лише у небагатьох живих земноводних, були стандартними на той час і виступали бар’єром проти суворого земного середовища.

Один із фрагментів крупним планом. Фото: Current Biology/Mooney et al

Маленький фрагмент, який може стати ключем до минулого — що ще кажуть вчені

Дослідники зазначають, що ці фрагменти прадавньої шкіри пропонують новий інструмент для інтерпретації подальшого розвитку та появи волосяних фолікулів і пташиного пір’я у ссавців.

Перші ссавці з’явилися в літописі скам’янілостей приблизно 225 мільйонів років тому, а птахи — приблизно 150 мільйонів років тому. Отже, ця таємнича тварина може бути підказкою про розвиток нашої власної м’якої м’ясистої шкіри.

Ми ще багато чого не знаємо про те, як різноманітні риси різних груп тварин відрізнялися та розвивалися. Знахідка ранніх прикладів цієї риси є рідкісним і особливим вікном в історію всіх дивних і чудових форм життя на цій планеті.

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