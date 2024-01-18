Какие звуки могли издавать динозавры на самом деле — ответ неочевидный

Внешний вид хищника тираннозавра. Изображение: scitechdaily.com

В научно-фантастических фильмах динозавры всегда рычат. Их звучание очень похоже на рев львов. Да и это кажется логичным, что такие монстры-великаны издавали какие-то громкие и страшные звуки. Однако исследования показывают, что это не так.

Палеонтологи из Музея Университета Хоккайдо в Японии и Американского музея естественной истории в своем научном труде, опубликованном в Communications Biology, исследовали окаменевшую гортань анкилозавра, узнав, как он звучал на самом деле.

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Что известно об анкилозавре

Анкилозавры обитали около 80 млн лет назад в доисторических лесах. Это были настоящие танки прошлого с бронированной спиной, которые в длину могли достигать 6 м, а весить 2 т.

Все представители этой группы динозавров были четырехлапыми. Несмотря на грозный вид, они были вегетарианцами. Ели преимущественно земные растения, ведь не дотягивались до веток.

Как выглядел анкилозавр. Изображение: Quora

Окаменевшие останки, которые привели к невероятному открытию

Еще в 2005 году в бассейне пустыни Гоби в Монголии палеонтологам удалось найти окаменевшее тело анкилозавра меловой эры по имени Pinacosaurus grangeri.

Остатки были прекрасно сохранены, даже кости горла, которые играли ключевую роль в дыхании, глотании и составляли ключевые части голосовой коробки.

Вид окаменевшей гортани динозавра с брюшной стороны. Фото: Michael D'Emic/American Museum of Natural History

Вот такой вид имеет реконструкция анкилозавра Pinacosaurus с выделением перстнеобразной (фиолетовой), аритеноидной (зеленой) и цератобранхиальной (синей) структурами его гортани:

Реконструкция гортани анкилозавра. Изображение: Tatsuya Shinmura

Какие же звуки издавали динозавры на самом деле

Исследовав эту окаменелость, ученые пришли к выводу, что вокализованная анатомия выглядит странным гибридом между голосовыми аппаратами рептилий и птиц.

Такие динозавры как анкилозавр и пинакозавр могли звучать как нечто среднее между двумя линиями.

Ученые предполагают, что в зависимости от обстоятельств животные издавали разные звуки. К примеру, для защиты они использовали рычание, похожее на то, что издают современные крокодилы, а для ухаживания или родительского зова что-то похожее на воркованье или чириканье.

К примеру, именно так, как на видео ниже, звучат крокодилы. Учены предполагают, что это мог быть один из многих звуков, которые издавал анкилозавр.

Авторы научного труда утверждают, что голоса черепах и других рептилий были серьезно упущены учеными в прошлом. Многие из этих существ просто считаются немыми, хотя на самом деле они могут издавать удивительно разнообразные звуки, включая воркованье, карканье, чириканье, ворчание, щелчок и даже мяуканье.

Потому, и в дальнейшем вопрос, какие звуки издавали древние рептилии, будет предметом многих исследований.

Раньше мы писали, какого цвета действительно были динозавры.

Напомним, мы сообщали, что ученые обнаружили окаменевшую кожу неизвестного существа, жившего задолго до динозавров.

Также мы рассказывали, как выглядел бы наш мир, если бы динозавры выжили.