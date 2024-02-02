Когда первые Homo sapiens появились в Европе — новое сенсационное открытие

Первые Homo sapiens в Европе. Изображение: freepik.com

Исследование новых археологических находок, обнаруженных на раскопках в пещере Ильзенхеле (Ранис) в Тюрингене на севере Германии, привело ученых к сенсационному открытию — теперь известно, когда первые Homo sapiens появились в Европе.

Найденные артефакты подробно описаны в статье в журнале Nature. Также анализ образа жизни первых переселенцев на севере и исследование условий окружающей среды, с которыми они столкнулись, опубликованы в двух статьях в Nature Ecology & Evolution.

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Первая находка — 13 фрагментов костей

Первая международная группа археологов, проводившая раскопки в вышеупомянутой пещере, объявила, что ей удалось обнаружить 13 фрагментов костей. Радиоуглеродный анализ показал, что остаткам около 44000-47500 лет. Более того, они точно принадлежат первым Homo sapiens.

Один из фрагментов костей Homo sapiens найден во время раскопок. Фотография: Tim Schüler TLDA

Как рассказали ученые, предки современных людей пересекли Альпы и попали в холодную Северную Европу около 45000 лет назад, когда на юге Европы все еще встречались неандертальцы. Это означает, что два вида Homo, вероятно, сосуществовали, жили "бок о бок" на континенте на тысячи лет дольше, чем предполагали эксперты ранее.

Вторая находка — орудия труда

Другое важное открытие, сделанное в той же пещере, связано с каменными инструментами, относящимися к культуре линкомбьен-ранис-ежмановице (Jerzmanowician-Ranisian-Lincombian).

На основе анализа останков и датировки объектов исследователям удалось подтвердить, что изобретателями этой культуры были Homo sapiens, а не неандертальцы, как считалось ранее.

Пещера Ильзенхеле возле замка Ранис и орудия культуры ультури линкомбьен-ранис-ежмановице. Изображение: Tim Schüler TLDA/Josephine Schubert, Museum Burg Ranis

Другие важные находки в пещере Ильзенхеле

Исследования разных костных и других фрагментов показали наличие в пещере северного оленя, пещерного медведя, шерстистого носорога и лошади.

Это указывает, что первые предки человека жили в условиях холодного климата, сходных с условиями современной Сибири и северной Скандинавии. Также это говорит, что рацион того времени состоял преимущественно из крупных наземных животных.

Важный вывод о прошлом Homo sapiens

Таким образом, результаты раскопок в одной пещере радикально изменяют представления археологов о прошлом Европы и наших предков. Первые Homo sapiens здесь появились гораздо раньше, чем считалось, а именно около 47000 лет назад.

Эти научные труды подтверждают, что Homo sapiens гораздо раньше приспособился к холодному климату, изобрели орудия, которые находят в разных частях Европы и, вероятно, потеснили неандертальцев, ускорив их вымирание.

Ранее мы писали, что ученые обнаружили передовые орудия труда, которые использовали древние люди 45 тысяч лет назад.

Напомним, мы рассказывали, как и чем питались европейцы 5000 лет назад.

Также мы сообщали, что во время раскопок древнего захоронения археологи обнаружили тело человека, ставшего жертвой распятия.