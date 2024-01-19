В Японії знайшли загадкову морську істоту мініатюрних розмірів — фото

Новий вид морських істот, знайдених на узбережжі Японії. Колаж Новини.LIVE

Довгий час мініатюрні морські створіння, що мешкали на узбережжі Японії, залишалися непоміченими. Цих крихітних істот було досить важко вистежити. Але досліднику Хіроші Фукуда з Університету Окаяма це вдалося. І виявилося, що він відкрив абсолютно новий вид.

Його дослідження було опубліковане в науковому журналі Molluscan Research, пише Phys.org.

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Як розповів Хіроші Фукуда, він уперше зіткнувся з рідкісними мініатюрними створіннями, коли ще був студентом, понад 30 років тому. На материковій частині Японії з помірним кліматом "цих крихіток" знають добре за зовнішністю, проте, до цього моменту вони не були офіційно описані. Ймовірно, через їхній розмір.

Цими створіннями є карликові морські равлики, яких науковець всебічно дослідив. Вони отримали назву Xenassiminea nana, що в перекладі означає "дивний карликовий равлик".

У назву увійшло також латинське слово "гном" — nanus, яке було дано через розміри — довжина істот становить близько 2 мм.

Фукуда також зазначив, що відніс цих равликів до більшого сімейства, а саме Assimineidae.

Дивні карликові равлики мають блискучу прозору спіральну оболонку і блідо-біле, майже прозоре тіло з чорними очима. Крихітки живуть у вузьких просторах під камінням або у гравії, глибоко похованому в піщаному мулі. Як розповив дослідник, часто цих тваринок знаходили на глиняних стінах, а також у норах дощових хробаків та крабів.

Дослідження також ретельно описує травну систему, репродуктивні органи як чоловічих, так і жіночих екземплярів, а також дає уявлення про центральну нервову систему, виділяючи ганглії, нерви та сполучні зв’язки.

Новий вид морського карликового равлика. Зображення: Hiroshi Fukuda

Хіроші Фукуда підкреслює, що виявлення та всебічне дослідження таких крихітних безхребетних істот у морських екосистемах, дозволяє зберегти біорізноманіття нашої планети.

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