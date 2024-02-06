Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Наука arrow На Багамах поймали жуткое подводное существо, охотящееся во тьме уже 300 млн лет arrow

На Багамах поймали жуткое подводное существо, охотящееся во тьме уже 300 млн лет

6 февраля 2024 17:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
На Багамах поймали жуткое глубоководное существо, похожее на инопланетное — фото
Новое существо, найденное на Багамах. Коллаж Новини.LIVE
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

На Багамах исследователям удалось поймать новое существо, обитающее глубоко под водой. Оно выглядит довольно жутко — прозрачное тело и черные большие глаза делают его похожим на что-то инопланетное. Более того, это хищник, привыкший охотиться в темноте и по выводам экспертов существует на планете не менее 300 млн лет.

Известно, что новый для науки вид обнаружили исследователи OceanX и Институт мыса Эльютера еще во время миссии 2019 года. С тех пор ученые тщательно исследовали неизвестное создание и описали его в новом научном труде, обнародованном в Zootaxa в этом году, пишет IFLScience.

Читайте также:

Как поймали глубоководного "пришельца"

Известно, что научная группа работала в заливе Эксума на глубинах от 540 до 656 м. Специалисты развернули ловушки для угрей с наживкой и световые ловушки. Но тогда они даже не надеялись, что найдут что-нибудь неизвестное науке...

Что нашли ученые — описание нового вида

Как установили ученые, новый вид относится к глубоководным изоподам — роду крупных равноногих ракообразных.

 

Исследователи обнаружили уникальный изопод, форму ракообразных, который был идентифицирован как новый вид
Полупрозрачный новый вид ракообразных, обнаруженный на Багамах. Фото: Shipley, et a./Zootaxa

Эти существа имеют размеры от 4 до 6 см, тела прозрачны, а при надавливании немного белеют. Сегментированное тело защищено жестким экзоскелетом. Глаза большие и черные помогают им эффективно искать добычу в мрачных и темных глубинах.

Эти хищники небезразличны к морским огурцам, губкам и нематодам, но также могут поглощать любые питательные кусочки, падающие сверху.

 

На Багамах поймали причудливое глубоководное существо, похожее на инопланетное.
Глубоководный изопод, обнаруженный на Багамах. Фото: OceanX

Этот новый вид назвали Booralana nickorum. Он официально присоединился к двум другим видам Cirolanidae, обнаруженным в Карибском регионе в 2010 году:

  • Bathynomus maxeyorum;
  • Bathynomus yucatanensis.

Как отмечают ученые в своем труде, Booralana nickorum можно считать двоюродными братьями наземных жуков, ведь они выполняют подобную экологическую роль в цикле питательных веществ, что делает их важной частью экосистемы.

 

Удалось поймать причудливое глубоководное существо недалеко от Багамских островов.
Изопод Booralana nickorum. Фото: OceanX

Это существо уникально тем, что способно легко прожить несколько лет без еды. А еще исследователи обнаружили доказательства, что эти ракообразные могут атаковать живых позвоночных, например акул. Делают они это, конечно, ради еды.

 

Морские биологи обнаружили новый вид полупрозрачных ракообразных у побережья Багамских островов: фото
Изопод Booralana nickorum. Фото: OceanX

"Эта работа подчеркивает таинственное разнообразие этой группы и подчеркивает, как мало мы знаем о глубоководных экосистемах на Багамских островах", — заявил доцент Школы морских и атмосферных наук (SoMAS) Университета Стоуни Брук Оливер Шипли, который тесно сотрудничал с OceanX и Институтом мыса Эльютера.

Трехмерная модель, созданная исследователями, иллюстрирует, как работает хвост изопода Booralana nickorum:

 

Это причудливое глубоководное существо охотится в темноте 300 миллионов лет
3D-модель, иллюстрирующая B. nickorum. Анимация: Duncan Irschick/University of Massachusetts Amherst

 

Раньше мы рассказывали, в джунглях Танзании поймали неизвестное существо, похожее на инопланетное.

Напомним, мы писали, на побережье Японии нашли загадочное крошечное морское существо.

Также мы сообщали, что ученые прогнозируют возвращение мамонтов к 2028 году.

наука
животные
ученые
исследование
существо
Багамские острова

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме