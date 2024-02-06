На Багамах поймали жуткое глубоководное существо, похожее на инопланетное — фото

Новое существо, найденное на Багамах. Коллаж Новини.LIVE

На Багамах исследователям удалось поймать новое существо, обитающее глубоко под водой. Оно выглядит довольно жутко — прозрачное тело и черные большие глаза делают его похожим на что-то инопланетное. Более того, это хищник, привыкший охотиться в темноте и по выводам экспертов существует на планете не менее 300 млн лет.

Известно, что новый для науки вид обнаружили исследователи OceanX и Институт мыса Эльютера еще во время миссии 2019 года. С тех пор ученые тщательно исследовали неизвестное создание и описали его в новом научном труде, обнародованном в Zootaxa в этом году, пишет IFLScience.

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Что нашли ученые — описание нового вида

Как установили ученые, новый вид относится к глубоководным изоподам — роду крупных равноногих ракообразных.

Полупрозрачный новый вид ракообразных, обнаруженный на Багамах. Фото: Shipley, et a./Zootaxa

Эти существа имеют размеры от 4 до 6 см, тела прозрачны, а при надавливании немного белеют. Сегментированное тело защищено жестким экзоскелетом. Глаза большие и черные помогают им эффективно искать добычу в мрачных и темных глубинах.

Эти хищники небезразличны к морским огурцам, губкам и нематодам, но также могут поглощать любые питательные кусочки, падающие сверху.

Глубоководный изопод, обнаруженный на Багамах. Фото: OceanX

Этот новый вид назвали Booralana nickorum. Он официально присоединился к двум другим видам Cirolanidae, обнаруженным в Карибском регионе в 2010 году:

Bathynomus maxeyorum;

Bathynomus yucatanensis.

Как отмечают ученые в своем труде, Booralana nickorum можно считать двоюродными братьями наземных жуков, ведь они выполняют подобную экологическую роль в цикле питательных веществ, что делает их важной частью экосистемы.

Изопод Booralana nickorum. Фото: OceanX

Это существо уникально тем, что способно легко прожить несколько лет без еды. А еще исследователи обнаружили доказательства, что эти ракообразные могут атаковать живых позвоночных, например акул. Делают они это, конечно, ради еды.

Изопод Booralana nickorum. Фото: OceanX

"Эта работа подчеркивает таинственное разнообразие этой группы и подчеркивает, как мало мы знаем о глубоководных экосистемах на Багамских островах", — заявил доцент Школы морских и атмосферных наук (SoMAS) Университета Стоуни Брук Оливер Шипли, который тесно сотрудничал с OceanX и Институтом мыса Эльютера.

Трехмерная модель, созданная исследователями, иллюстрирует, как работает хвост изопода Booralana nickorum:

3D-модель, иллюстрирующая B. nickorum. Анимация: Duncan Irschick/University of Massachusetts Amherst

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