У джунглях Танзанії ховалася невідома істота, схожа на прибульця — фото

Новий вид, який знайшли у джунглях Танзанії. Колаж Новини.LIVE

Науковцям вдалося зробити нове захопливе відкриття — у віддалених африканських джунглях Танзанії виявлено нових раніше невідомих науці істот. Це абсолютно новий рід, що складається наразі з п'яти видів. А їх зовнішній вигляд важко не порівняти з чимось інопланетним.

Так, відомо, що це сенсаційне відкриття в області ентомології зробили дослідники з Університету Саншайн-Кост (UniSC) на чолі з професором Енді Маршаллом та професором Хенріком Енгоффом з Копенгагенського університету. Знайдені істоти описані в European Journal of Taxonomy, пише Phys.org.

Читайте також:

Де знайшли новий "інопланетний" вид?

Як розповів Енді Маршалл, знайти неймовірних створінь вдалося серед лісової підстилки та пухкого ґрунту під час дослідження росту дерев і ліани у віддалених горах Удзунгва в Танзанії.

Гори Удзунгва в Танзанії. Фото: enchantingtravels.com

Кого знайшли дослідники в африканських джунглях?

Знайти вдалося багатоніжок. За словами Маршалла, їх голови схожі на персонажів "Зоряних воєн". Дивлячись на цих створінь, складається враження, що вони потрапили до нас з далеких інопланетних світів.

Новий рід має назву Udzungwastreptus.

П'ять нових видів назвали наступним чином:

Lophostreptus magombera;

Attemsostreptus cataractae;

Attemsostreptus leptoptilos;

Attemsostreptus julostriatus;

Udzungwastreptus marianae.

Зразки багатоніжок, зібрані у Танзанії. Деякі з них науці невідомі. Фото: European Journal of Taxonomy

Дослідники зазначили, хоч багатоніжки, яких вони знайшли, мали лише кілька сантиметрів у довжину, у них було близько по 200 ніг.

Зразки багатоніжок зараз знаходяться в Данському музеї природної історії при Копенгагенському університеті.

Голови знайдених багатоніжок. Зображення: European Journal of Taxonomy

Що змінює ця знахідка науковців?

Ці багатоногі створіння, вважають науковці, можуть містити важливі підказки щодо того, як дерев'яні ліани впливають на тропічні ліси, душать їх, чи навпаки захищають.

"Багатоніжки допоможуть нам визначити дві дуже різні теорії про роль ліан у відновленні лісів — чи є ліани схожими на пов’язки, що захищають рану, чи "паразитоїди", які душать ліс. Під час нашої польової роботи ми фіксуємо багатоніжок усіх розмірів, щоб виміряти відновлення лісів, оскільки вони є чудовими показниками здоров’я лісів, але ми не усвідомлювали значення цих видів, доки не оцінили наші зразки", — розповів Маршалл.

Варто зауважити, що нещодавні висновки вчених, які є частиною глобальної дослідницької співпраці, свідчать про те, що високі температури є ключовим рушієм того, що ліани захоплюють ліси, які вже пошкоджені рубками та іншими впливами.

Раніше ми писали, на узбережжі Японії знайшли загадкову крихітну морську істоту.

Нагадаємо, ми повідомляли, що біля Антарктиди з глибин океану підняли невідому істоту, схожу на інопланетну.

Також ми розповідали, ким була найбільша істота, що будь-коли жила на нашій планеті.