В Арктиці виявили нових істот, які були ізольовані 100 тисяч років — фото

Новий вид істот в Арктиці. Колаж: Новини.LIVE

Ви навіть не уявляєте, наскільки ми все ще мало знаємо про нашу планету та її біорізноманітність. Навіть зараз дослідники знаходять абсолютно нові види живих істот. А одна з найбільш незвіданих територій — Арктика. Адже, щоб дослідити усі її природні чудеса та таємниці, необхідно боротися з екстремальною погодою і бути готовими долати величезні відстані "крижаної пустелі".

Сміливій команді гренландських та датських науковців вдалося описати новий вид тварин, досліджуючи цей холодний район Землі. Свої результати вони оприлюднили в журналі Molecular Ecology, пише SciTechDaily.

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Новим дивовижним видом, про який людство дізналося нещодавно, виявилася кільчаста нерпа, відома як тюлень Кангія.

Ці істоти мешкають в Айсфіорді поблизу Ілуліссата в Західній Гренландії. Ця територія внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Щоб дослідити та описати цей новий вид, вчені впродовж кількох років разом із місцевими мисливцями ловили тюленів у сітки та встановлювали невеликий супутниковий передавач на спинах тюленів, проводили підрахунок популяції та аналіз ДНК зразків тканин.

Супутниковий передавач, встановлений на спині тюленя Кангія. Фото: Pinngortitaleriffik

У чому особливість кільчастої нерпи?

Даний вид тюленів відрізняється від інших розміром і зовнішнім виглядом. Він значно більший та має унікальний колір хутра з особливим неповторним малюнком.

Колір хутра та візерунки кільчастої нерпи Кангія (ліворуч) і типової арктичної кільчастої нерпи (праворуч). Зображення: Pinngortitaleriffik

Щобільше, наукові дослідження показали, що цей особливий тюлень був генетично ізольований від своїх арктичних аналогів протягом тривалого періоду часу — понад 100 тисяч років.

Результати ДНК показали, що кільчаста нерпа Кангія генетично відрізняється від типової арктичної кільчастої нерпи.

Скільки тюленів Кангія мешкає на Землі?

Невелика постійна популяція є дуже незвичайною порівняно з типовою арктичною кільчастою нерпою, яка має величезну популяцію та часто подорожує тисячі кілометрів навколо Арктики в пошуках їжі.

"Ми бачили, що тюлені Кангія переважно залишаються всередині Айсфіорду. Ми змогли порахувати тюленів з літака, і тому змогли оцінити, що їх лише приблизно 3000 особин", — розповів старший науковий співробітник Інституту природи Гренландії Pinngortitaleriffik і один із авторів дослідження Аккалу Розінг-Асвід.

Кільчаста нерпа Кангія. Фото: Pinngortitaleriffik

Що ще належить дізнатися вченим у майбутніх дослідженнях?

Науковці поки що не можуть відповісти на питання, де і як кільчаста нерпа Кангія була ізольована від інших арктичних нерп і чому вона набула своїх нових особливих біологічних характеристик.

Також дослідники припускають, що можуть існувати інші особливі тюлені в інших арктичних фіордах.

У дослідженні підкреслюється, що ми все ще багато чого не знаємо про різноманітність організмів в Арктиці, отже, про їхні можливості адаптуватися до зміни клімату та діяльності людини.

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