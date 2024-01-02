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Виявлено новий вид дивних істот, які ховалися в Арктиці 100 тисяч років — фото

2 січня 2024 16:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
В Арктиці виявили нових істот, які були ізольовані 100 тисяч років — фото
Новий вид істот в Арктиці. Колаж: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Ви навіть не уявляєте, наскільки ми все ще мало знаємо про нашу планету та її біорізноманітність. Навіть зараз дослідники знаходять абсолютно нові види живих істот. А одна з найбільш незвіданих територій — Арктика. Адже, щоб дослідити усі її природні чудеса та таємниці, необхідно боротися з екстремальною погодою і бути готовими долати величезні відстані "крижаної пустелі".

Сміливій команді гренландських та датських науковців вдалося описати новий вид тварин, досліджуючи цей холодний район Землі. Свої результати вони оприлюднили в журналі Molecular Ecology, пише SciTechDaily.

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Кого вдалося знайти та описати дослідникам?

Новим дивовижним видом, про який людство дізналося нещодавно, виявилася кільчаста нерпа, відома як тюлень Кангія

Ці істоти мешкають в Айсфіорді поблизу Ілуліссата в Західній Гренландії. Ця територія внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Щоб дослідити та описати цей новий вид, вчені впродовж кількох років разом із місцевими мисливцями ловили тюленів у сітки та встановлювали невеликий супутниковий передавач на спинах тюленів, проводили підрахунок популяції та аналіз ДНК зразків тканин.

 

В Арктиці дослідникі натрапили на абсолютно новий вид істот, які були ізольовані 100 тисяч років
Супутниковий передавач, встановлений на спині тюленя Кангія. Фото: Pinngortitaleriffik

У чому особливість кільчастої нерпи?

Даний вид тюленів відрізняється від інших розміром і зовнішнім виглядом. Він значно більший та має унікальний колір хутра з особливим неповторним малюнком.

 

В Арктиці виявили нових істот, які були ізольовані 100 тисяч років — фото
Колір хутра та візерунки кільчастої нерпи Кангія (ліворуч) і типової арктичної кільчастої нерпи (праворуч). Зображення: Pinngortitaleriffik

Щобільше, наукові дослідження показали, що цей особливий тюлень був генетично ізольований від своїх арктичних аналогів протягом тривалого періоду часу — понад 100 тисяч років

Результати ДНК показали, що кільчаста нерпа Кангія генетично відрізняється від типової арктичної кільчастої нерпи.

Скільки тюленів Кангія мешкає на Землі?

Невелика постійна популяція є дуже незвичайною порівняно з типовою арктичною кільчастою нерпою, яка має величезну популяцію та часто подорожує тисячі кілометрів навколо Арктики в пошуках їжі.

"Ми бачили, що тюлені Кангія переважно залишаються всередині Айсфіорду. Ми змогли порахувати тюленів з літака, і тому змогли оцінити, що їх лише приблизно 3000 особин", — розповів старший науковий співробітник Інституту природи Гренландії Pinngortitaleriffik і один із авторів дослідження  Аккалу Розінг-Асвід.

 

Виявлено новий вид дивних істот, які ховалися в Арктиці 100 тисяч років — фото
Кільчаста нерпа Кангія. Фото: Pinngortitaleriffik

Що ще належить дізнатися вченим у майбутніх дослідженнях?

Науковці поки що не можуть відповісти на питання, де і як кільчаста нерпа Кангія була ізольована від інших арктичних нерп і чому вона набула своїх нових особливих біологічних характеристик.

Також дослідники припускають, що можуть існувати інші особливі тюлені в інших арктичних фіордах. 

У дослідженні підкреслюється, що ми все ще багато чого не знаємо про різноманітність організмів в Арктиці, отже, про їхні можливості адаптуватися до зміни клімату та діяльності людини.

Раніше ми писали, що біля Антарктиди з глибин океану підняли невідому істоту, схожу на інопланетну.

Нагадаємо, ми розповідали, ким була найбільша істота, що коли-небудь існувала на Землі.

Також ми повідомляли, що вчені прогнозують повернення мамонтів до 2028 року.

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