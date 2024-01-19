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На побережье Японии нашли загадочное крошечное морское существо — фото

19 января 2024 16:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
В Японии нашли загадочное морское существо миниатюрных размеров — фото
Новый вид морских существ найден на побережье Японии. Коллаж Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Долгое время миниатюрные морские создания, обитавшие на побережье Японии, оставались незамеченными. Этих крошечных существ было достаточно тяжело выследить. Но исследователю Хироши Фукуда из Университета Окаяма это удалось. И оказалось, что он открыл совершенно новый вид.

Его исследование было опубликовано в научном журнале Molluscan Research, пишет Phys.org.

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Как рассказал Хироши Фукуда, он впервые столкнулся с редкими миниатюрными созданиями, когда еще был студентом, более 30 лет назад. На материковой части Японии с умеренным климатом "этих крох" знают хорошо по внешности, однако до этого момента они не были официально описаны. Вероятно, из-за их размера.

Этими созданиями являются карликовые морские улитки, которых ученый всесторонне исследовал. Они получили название Xenassiminea nana, что в переводе означает "странная карликовая улитка".

В название вошло также латинское слово "гном" — nanus, которое было дано из-за размеров — длина существ составляет около 2 мм.

Фукуда также отметил, что отнес этих улиток к большему семейству, а именно Assimineidae.

Удивительные карликовые улитки обладают блестящей прозрачной спиральной оболочкой и бледно-белым, почти прозрачным телом с черными глазами. Крошки живут в узких просторах под камнями или в гравии, глубоко погребенном в песчаном иле. Как рассказал исследователь, часто этих животных находили на глиняных стенах, а также в норах дождевых червей и крабов.

Исследование также тщательно описывает пищеварительную систему, репродуктивные органы как мужских, так и женских экземпляров, а также дает представление о центральной нервной системе, выделяя ганглии, нервы и связующие.

 

В Японии нашли загадочное морское существо миниатюрных размеров.
Новый вид морской карликовой улитки. Изображение: Hiroshi Fukuda

Хироши Фукуда подчеркивает, что обнаружение и всестороннее исследование таких крошечных беспозвоночных существ в морских экосистемах позволяет сохранить биоразнообразие нашей планеты.

Ранее мы сообщали, что ученым удалось обнаружить окаменевшую кожу неизвестного существа, жившего задолго до появления первых динозавров.

Напомним, мы писали, что возле Антарктиды из глубин океана подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное.

Также мы рассказывали, кем было самое большое существо, когда-либо жившее на нашей планете.

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