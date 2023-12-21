Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Наука arrow На вершине горы Эверест находят морские окаменелости — как это возможно arrow

На вершине горы Эверест находят морские окаменелости — как это возможно

21 декабря 2023 19:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Почему на вершине Эвереста находят морские окаменелости — ученые ошарашили
Альпинисты поднимаются на вершину Эвереста. Фото: Daniel Prudek/iStock
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Высочайшей горой в мире, покорить которую способны только самые опытные альпинисты, является Эверест, расположенный на границе Непала и Тибета. Его высота составляет 8849 м над уровнем моря. Но как на самой высокой точке в мире могли оказаться морские окаменелости? Причина в Великом потопе или тектоническом смещении?

У ученых есть ответы на вопросы, и они действительно фантастические. Об этом сообщает издание IFLScience.

Читайте также:

Какие доказательства существования морских окаменелостей на горе Эверест?

Еще несколько лет назад наличие осадочной породы известняка на вершине Эвереста подтвердили специалисты NASA. В этой осадочной породе обнаружили несколько окаменевших морских существ ордовицкого периода — третий период палеозойской эры, который длился примерно от 485.4 до 443.8 миллионов лет назад. Такие окаменелости находят и в Гималаях, среди находок трилобиты, брахиоподы, остракоды и криноиды.

 

Почему на вершине Эвереста находят морские окаменелости — ученые ошарашили
Окаменелость, найденная в горных хребтах Гималаев.
Изображение: tian yake/Flickr

Следует заметить, что почти все осадочные породы образуются в результате водной эрозии, измельчения горных пород в течение тысяч или миллионов лет, прежде чем они уплотняются и под давлением превращаются в осадочную породу.

Осадочные породы и присутствие древних морских существ говорят нам, что скала на вершине горы Эверест когда-то была под водой.

Как морские окаменелости оказались на Эвересте?

Конечно, причина здесь не в библейском потопе, который трудно было бы объяснить с точки зрения науки. Увеличение уровня моря или другие катастрофические события, приведшие к затоплению всей поверхности планеты, считается научно неправдоподобным. Ведь даже теоретически, если весь океанский объем распределить равномерно по всей поверхности Земли, это привело бы к поднятию уровня воды на около 2700 м. Чтобы вода покрывала даже высокие горы, необходимо увеличить количество на 250%.

Итак, наличие морских окаменелостей на Эвересте — это доказательство тектоники плит. Эверест и Гималаи образовались в результате столкновения между Евразийской и Индийской континентальными плитами, которое началось примерно 40-50 миллионов лет назад.

Евразийская плита была частично смята и согнута над Индийской плитой, но из-за их низкой плотности и высокой плавучести ни одна из континентальных плит не могла быть покорена. Это привело к утолщению континентальной коры из-за складчатости и разломов силами сжатия, толкающих Гималаи и Тибетское плато.

Как это происходило миллионы лет назад можно посмотреть на видео: 

 

Ранее мы писали, что в африканской пустыне обнаружили желтое стекло внеземного происхождения.

Напомним, мы рассказывали, почему с нашей планеты навсегда исчезли животные-гиганты.

Также мы сообщали, что ученые обнаружили и описали уникальный вид древнего хищника, которого назвали "синим драконом".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме