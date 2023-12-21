Почему на вершине Эвереста находят морские окаменелости — ученые ошарашили

Альпинисты поднимаются на вершину Эвереста. Фото: Daniel Prudek/iStock

Высочайшей горой в мире, покорить которую способны только самые опытные альпинисты, является Эверест, расположенный на границе Непала и Тибета. Его высота составляет 8849 м над уровнем моря. Но как на самой высокой точке в мире могли оказаться морские окаменелости? Причина в Великом потопе или тектоническом смещении?

У ученых есть ответы на вопросы, и они действительно фантастические. Об этом сообщает издание IFLScience.

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Какие доказательства существования морских окаменелостей на горе Эверест?

Еще несколько лет назад наличие осадочной породы известняка на вершине Эвереста подтвердили специалисты NASA. В этой осадочной породе обнаружили несколько окаменевших морских существ ордовицкого периода — третий период палеозойской эры, который длился примерно от 485.4 до 443.8 миллионов лет назад. Такие окаменелости находят и в Гималаях, среди находок трилобиты, брахиоподы, остракоды и криноиды.

Окаменелость, найденная в горных хребтах Гималаев.

Изображение: tian yake/Flickr

Следует заметить, что почти все осадочные породы образуются в результате водной эрозии, измельчения горных пород в течение тысяч или миллионов лет, прежде чем они уплотняются и под давлением превращаются в осадочную породу.

Осадочные породы и присутствие древних морских существ говорят нам, что скала на вершине горы Эверест когда-то была под водой.

Как морские окаменелости оказались на Эвересте?

Конечно, причина здесь не в библейском потопе, который трудно было бы объяснить с точки зрения науки. Увеличение уровня моря или другие катастрофические события, приведшие к затоплению всей поверхности планеты, считается научно неправдоподобным. Ведь даже теоретически, если весь океанский объем распределить равномерно по всей поверхности Земли, это привело бы к поднятию уровня воды на около 2700 м. Чтобы вода покрывала даже высокие горы, необходимо увеличить количество на 250%.

Итак, наличие морских окаменелостей на Эвересте — это доказательство тектоники плит. Эверест и Гималаи образовались в результате столкновения между Евразийской и Индийской континентальными плитами, которое началось примерно 40-50 миллионов лет назад.

Евразийская плита была частично смята и согнута над Индийской плитой, но из-за их низкой плотности и высокой плавучести ни одна из континентальных плит не могла быть покорена. Это привело к утолщению континентальной коры из-за складчатости и разломов силами сжатия, толкающих Гималаи и Тибетское плато.

Как это происходило миллионы лет назад можно посмотреть на видео:

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