Кто действительно построил египетские пирамиды — расшифрован древний папирус

Древний папирус, выставленный в музее в Каире. Фото: MOHAMED EL-RAAI/AFP

Одной из самых больших тайн мира является строительство египетских пирамид, в частности Большой пирамиды в городе Гиза, известной как Пирамида Хеопса. Она была построена во время правления фараона Хуфу между 2509 и 2483 годами до нашей эры. Но как это удалось сделать без инновационных технологий — неизвестно. Эту загадку частично удалось раскрыть только благодаря расшифрованному тексту, содержавшемуся на древнейшем папирусе возрастом 4500 лет.

Подробнее о древнем египетском свитке и информации, которую он хранил тысячи лет, рассказало издание History.com.

Открывшая тайны прошлого находка — что известно о древнем папирусе

Еще в 2013 году команда французских и египетских археологов, проводивших раскопки в пещере в древнем порту Красного моря Вади-эль-Джарф, обнаружили уникальный артефакт — сотни фрагментов папируса с надписями, которые древнее всех найденных в Египте.

Около 800 фрагментов разного размера передали в Министерство древностей Египта. Некоторые из фрагментов можно увидеть в Египетском музее в Каире в рамках специальной выставки.

Папирус возрастом больше 4500 лет. Фото: MOHAMED EL-RAAI/AFP

Какую информацию хранили древние фрагменты папируса

Среди тех фрагментов, которые были открыты для общего обзора, содержалась информация о бухгалтерских отчетах, древних финансовых балансах о средствах, которые перечислялись из разных египетских провинций, выплаты за еду и зарплату.

"Документы свидетельствуют о высокоэффективной административной системе правления Хуфу", — заявили в министерстве древностей Египта.

Древний папирус с пещеры Вади-эль-Джарф. Фото: MOHAMED EL-RAAI/AFP

Также найденные древние тексты включали бортовой журнал за 27 год правления фараона Хуфу, который описывал строительство Великой пирамиды Гизы. Автором этих текстов был инспектор среднего звена по имени Мерер, который в течение нескольких месяцев подробно описывал приближавшееся к завершению строительство пирамиды и работы в известняковых карьерах в Туре на противоположном берегу реки Нил.

В дневнике упомянуто первоначальное название Большой пирамиды — Ахет-Хуфу, что означает "Горизонт Хуфу".

Инспектор, возглавлявший команду моряков, также отметил, что визирь Анххаф, сводный брат Хуфу и "начальник всех дел царя", наблюдал за огромным строительным проектом.

Известно, что пирамиды строились из гранитных блоков внутри и известняковых блоков снаружи. Команда Мерера перевозила около двухсот блоков в месяц, а во время разливов Нила их производительность могла достигать тысячи блоков.

Дополнительные бортовые журналы содержат информацию о других проектах, осуществленных той же командой моряков в том же году, включая строительство гавани вдоль Средиземного моря.

Следует заметить, что на строительство крупнейшей из египетских пирамид понадобилось примерно 23 года, и она, имея высоту 139 м, оставалась самым высоким сооружением в мире почти 4000 лет. Средний вес 2,3 миллиона блоков, необходимых для строительства, составил семь тонн.

Пирамида Хеопса в Гизе. Фото: wallhere.com

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