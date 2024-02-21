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Раскрыт секретный рецепт, подаривший древнеегипетским мумиям вечную жизнь

21 февраля 2024 07:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Как древнеегипетские мумии хранятся тысячелетиями — ученые раскрыли секрет
Мумифицированные останки в Британском музее. Фото: Jaroslav Moravcik/Adobe Stock
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Древнеегипетское искусство бальзамирования и сохранения мумий остается одним из самых загадочных и увлекательных. Годами ученые пытались разгадать эту тайну и похоже наконец удалось. Сейчас мы знаем, что помогло забальзамированным мумиям "дожить" до наших дней.

Так, научная группа под руководством университетов Йорка и Маккуори раскрыла "рецепт" бальзамирования. Их научный труд был опубликован в Journal of Archaeological Science.

Мумия, которая помогла совершить открытие

Известно, что "испытуемой" стала мумия, датированная примерно 3700-3500 годами до нашей эры, хранящейся в Египетском музее в Турине, Италия, с 1901 года.

В отличие от большинства доисторических мумий в музеях, эта никогда не подвергалась консервации. Это позволило исследователям провести точный научный анализ. Это первый случай, когда масштабные тесты были проведены на невредимой доисторической мумии.

 

Раскрыт секретный рецепт, подаривший древнеегипетским мумиям вечную жизнь
Мумия, хранящаяся в музее в Турине с 1901 года. Фото: Raffaella Bianucci

Когда умерших начали бальзамировать в Древнем Египте

Ученые пришли к выводу, что процесс мумификации в Древнем Египте мог начаться около 3000 лет до появления письменности (3150 до н.э.) и за 3600 лет до строительства первых пирамид (2667 до н.э.).

Секретный рецепт бальзамирования тел — какой он

Проведя химический анализ, группа исследователей выяснила, что при бальзамировании древние египтяне использовали смесь, состоявшую из следующих ингредиентов:

  • растительное масло;
  • разогретая хвойная смола;
  • ароматический растительный экстракт;
  • растительная камедь/сахар.

Этой необычной смесью пропитывали погребальный текстиль, в который заворачивали тело.

 

Как древнеегипетские мумии хранятся тысячелетиями - ученые раскрыли секрет
Увеличено изображение льняных волокон, в которые Туринская мумия была завернута для погребения. Авторство: Ron Oldfield

Как подчеркнули ученые, эта консервирующая обработка из туринской мумии содержала антибактериальные компоненты в тех же пропорциях, что и те, что использовались гораздо позже, в частности, в периоды, когда древняя египетская цивилизация была на пике своего расцвета.

Ранее мы рассказывали, что древнейший папирус открыл тайну строительства Большой пирамиды в Гизе.

Напомним, мы писали, что внутри египетской мумии обнаружена страшная находка.

Также мы сообщали, что искусственный интеллект помог раскрыть загадку таинственного свитка, уничтоженного извержением Везувия в 79 году нашей эры.

археология
Египет
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