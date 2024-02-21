Как древнеегипетские мумии хранятся тысячелетиями — ученые раскрыли секрет

Мумифицированные останки в Британском музее. Фото: Jaroslav Moravcik/Adobe Stock

Древнеегипетское искусство бальзамирования и сохранения мумий остается одним из самых загадочных и увлекательных. Годами ученые пытались разгадать эту тайну и похоже наконец удалось. Сейчас мы знаем, что помогло забальзамированным мумиям "дожить" до наших дней.

Так, научная группа под руководством университетов Йорка и Маккуори раскрыла "рецепт" бальзамирования. Их научный труд был опубликован в Journal of Archaeological Science.

Мумия, которая помогла совершить открытие

Известно, что "испытуемой" стала мумия, датированная примерно 3700-3500 годами до нашей эры, хранящейся в Египетском музее в Турине, Италия, с 1901 года.

В отличие от большинства доисторических мумий в музеях, эта никогда не подвергалась консервации. Это позволило исследователям провести точный научный анализ. Это первый случай, когда масштабные тесты были проведены на невредимой доисторической мумии.

Мумия, хранящаяся в музее в Турине с 1901 года. Фото: Raffaella Bianucci

Когда умерших начали бальзамировать в Древнем Египте

Ученые пришли к выводу, что процесс мумификации в Древнем Египте мог начаться около 3000 лет до появления письменности (3150 до н.э.) и за 3600 лет до строительства первых пирамид (2667 до н.э.).

Секретный рецепт бальзамирования тел — какой он

Проведя химический анализ, группа исследователей выяснила, что при бальзамировании древние египтяне использовали смесь, состоявшую из следующих ингредиентов:

растительное масло;

разогретая хвойная смола;

ароматический растительный экстракт;

растительная камедь/сахар.

Этой необычной смесью пропитывали погребальный текстиль, в который заворачивали тело.

Увеличено изображение льняных волокон, в которые Туринская мумия была завернута для погребения. Авторство: Ron Oldfield

Как подчеркнули ученые, эта консервирующая обработка из туринской мумии содержала антибактериальные компоненты в тех же пропорциях, что и те, что использовались гораздо позже, в частности, в периоды, когда древняя египетская цивилизация была на пике своего расцвета.

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