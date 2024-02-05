В джунглях Танзании скрывалось неизвестное существо, похожее на пришельца — фото

Новый вид, найденный в джунглях Танзании. Коллаж Новини.LIVE

Ученым удалось совершить новое увлекательное открытие — в отдаленных африканских джунглях Танзании обнаружены новые ранее неизвестные науке существа. Это совершенно новый род, состоящий из пяти видов. А их внешний вид трудно не сравнить с чем-нибудь инопланетным.

Известно, что это сенсационное открытие в области энтомологии сделали исследователи из Университета Саншайн-Кост (UniSC) во главе с профессором Энди Маршаллом и профессором Хенриком Энгоффом из Копенгагенского университета. Найденные существа описаны в European Journal of Taxonomy, пишет Phys.org.

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Как рассказал Энди Маршалл, найти невероятных созданий удалось среди лесной подстилки и рыхлой почвы при исследовании роста деревьев и лианы в отдаленных горах Удзунгва в Танзании.

Горы Удзунгва в Танзании. Фото: enchantingtravels.com

Кого нашли исследователи в африканских джунглях?

Найти удалось многоножек. По словам Маршалла, их головы похожи на персонажей "Звездных войн". Глядя на этих созданий, создается впечатление, что они попали к нам из далеких инопланетных миров.

Новый род называется Udzungwastreptus.

Пять новых видов назвали следующим образом:

Lophostreptus magombera;

Attemsostreptus cataractae;

Attemsostreptus leptoptilos;

Attemsostreptus julostriatus;

Udzungwastreptus marianae.

Образцы многоножек, собранные в Танзании. Некоторые из них науке неизвестны. Фото: European Journal of Taxonomy

Исследователи отметили, хотя многоножки, которых они нашли, имели всего несколько сантиметров в длину, у них было около 200 ног.

Образцы многоножек сейчас находятся в Датском музее естественной истории при Копенгагенском университете.

Головы найденных многоножек. Изображение: European Journal of Taxonomy

Что меняет находка ученых?

Эти многоногие создания, считают ученые, могут содержать важные подсказки относительно того, как деревянные лианы влияют на тропические леса, душат их или наоборот защищают.

"Многоножки помогут нам определить две очень разные теории о роли лиан в восстановлении лесов — являются ли лианы похожими на повязки, защищающие рану, или "паразиты", которые душат лес. Во время нашей полевой работы мы фиксируем многоножек всех размеров, чтобы измерить восстановление лесов, поскольку они являются отличными показателями здоровья лесов, но мы не осознавали значения этих видов, пока не оценили наши образцы", — рассказал Маршалл.

Следует заметить, что недавние выводы ученых, являющихся частью глобального исследовательского сотрудничества, свидетельствуют, что высокие температуры являются ключевым двигателем того, что лианы захватывают леса, уже поврежденные рубками и другими влияниями.

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