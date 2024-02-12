Месторождение доисторических окаменелостей во Франции открыло историю климата

Во Франции нашли месторождение доисторических окаменелостей мирового значения — фото
Палеонтологи рассказали о сенсационном открытии — во Франции обнаружено месторождение разнообразных окаменелостей, которым не менее 470 млн лет. Эта находка раскрывает историю климата нашей планеты.
Уникальное исследование провели команда ученых из Университета Лозанны (UNIL) в сотрудничестве с CNRS и другими международными группами. Их научный труд был опубликован в журнале Nature Ecology & Evolution.
Что известно об уникальной местности, где обнаружили окаменелости
Место, содержащее более 400 идеально сохранившихся окаменелостей, включая мягкие ткани, такие как пищеварительная система и кутикула, находится в регионе Монтань-Нуар. Открытую фауну назвали Cabrières Biota.
Ставшие первооткрывателями энтузиасты-палеонтологи Эрик Монсере и Сильви Монсере-Гужон отмечают важность этого места, а также огромный потенциал для дальнейших исследований.
Каких существ удалось найти исследователям
Ученые отмечают, что данное месторождение имеет высокое биоразнообразие. В Cabrières Biota присутствуют членистоногие, водоросли и губки. В частности, трилобиты, брюхоногие моллюски, гиолит с возможными внутренними органами, створки панциря филокарид и т.д.
Это указывает на то, что место было убежищем для видов, спасавшихся от высоких температур, характерных для экваториальных областей в то время.
Исследователь из Университета Лозанны Фарид Салех отмечает, что в период интенсивного глобального потепления животные действительно мигрировали к высоким широтам, где сохранялись более приемлемые температурные условия.
Cabrières Biota предлагает бесценное представление о составе ордовикских экосистем вблизи Южного полюса, изображая яркую картину жизни во время этого критического этапа в истории нашей планеты. Таким образом, находка палеонтологов предоставляет уникальную возможность понять, как изменения климата могут повлиять на животный мир в будущем.
Ученые планируют в дальнейшем изучать свои "сокровища", используя инновационные методы и технологии. В частности, в планах раскрыть филогенетические связи. Это открытие станет началом длительной исследовательской программы, предусматривающей крупномасштабные раскопки и углубленный анализ окаменелостей. Оно призвано расширить наши знания о древнем мире и его жителях, а также помочь пролить свет на эволюцию жизни на Земле и историю климата.
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