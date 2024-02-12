Родовище доісторичних скам'янілостей у Франції відкрило історію клімату

Художня реконструкція фауни Касл-Бенка. Зображення: Nature Ecology & Evolution

Палеонтологи розповіли про сенсаційне відкриття — у Франції виявлено родовище різноманітних скам’янілостей, яким щонайменше 470 млн років. Ця знахідка розповідає історію клімату нашої планети.

Унікальне дослідження провели команда науковців з Університету Лозанни (UNIL) у співпраці з CNRS та іншими міжнародними групами. Їх наукова праця було опублікована у журналі Nature Ecology & Evolution.

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Місце, що містить понад 400 ідеально збережених скам’янілостей, включно з м’якими тканинами, як-от травна система і кутикула, знаходиться у регіоні Монтань-Нуар. Відкриту фауну назвали Cabrières Biota.

Ентузіасти-палеонтологи Ерік Монсере і Сільві Монсере-Гужон, які стали першовідкривачами, наголошують на важливості цього місця, а також величезному потенціалі для подальших досліджень.

Яких істот вдалося знайти дослідникам

Вчені зазначають, що дане родовище має високе біорізноманіття. У Cabrières Biota присутні членистоногі, жалкі, водорості та губки. Зокрема, трилобіти, черевоногі молюски, гіоліт з можливими внутрішніми органами, створки панцира філокарид тощо.

Це вказує на те, що місце було притулком для видів, які рятувалися від високих температур, характерних для екваторіальних областей у той час.

Різні види скам'янілостей, знайдених у регіоні Монтань-Нуар. Фото: Nature Ecology & Evolution

Д ослідник з Університету Лозанни Фарід Салех зазначає, що в період інтенсивного глобального потепління тварини насправді мігрували до високих широт, де зберігалися більш прийнятні температурні умови.

Cabrières Biota пропонує безцінне уявлення про склад ордовикських екосистем поблизу Південного полюса, малюючи яскраву картину життя під час цього критичного етапу в історії нашої планети. Таким чином знахідка палеонтологів надає унікальну можливість зрозуміти, які зміни клімату можуть вплинути на тваринний світ у майбутньому.

Вчені планують надалі вивчати свої "скарби", використовуючи інноваційні методи і технології. Зокрема у планах розкрити філогенетичні зв’язки. Тож, це відкриття стане початком тривалої дослідницької програми, що передбачає великомасштабні розкопки та поглиблений аналіз скам’янілостей. Воно покликане розширити наші знання про стародавній світ і його жителів, а також допомогти пролити світло на еволюцію життя на Землі та історію клімату.

Художня реконструкція фауни у регіоні Монтань-Нуар. Зображення: Christian McCall

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