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Виявлено доісторичну рибу з іклами та чотирма кінцівками, що дихає повітрям

7 лютого 2024 17:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
У найстарішій річці світу знайшли зубату рибу віком 380 млн років — фото
Доісторична риба в річці Фінк. Колаж Новини.LIVE
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

В Австралії в одній з найстаріших річок світу Фінк (інша назва Ларапінта) вдалося зробити дійсно сенсаційне відкриття — виявлено скам'янілості хижої риби, що жила 380 млн років тому. Доісторична істота мала зуби, великі ікла, міцну кісткову луску, чотири кінцівки та вміла дихати не тільки зябрами, а й повітрям. 

Абсолютно новий для науки вид описала міжнародна група дослідників під керівництвом палеонтолога з Університету Фліндерса доктора Браяна Чу. Їх наукова праця опублікована в Journal of Vertebrate Paleontology, пише IFLScience.

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Трохи інформації про найстарішу річку у світи 

Річка Фінк вважається джерелом химерних скам'янілостей в Австралії, адже колись давно вона була притулком для безлічі дивних доісторичних створінь. Вважається, що вона тече своїм сучасним річищем вже понад 400 млн років. 

Ім'я доісторичного чудовиська з річки Фінк

Викопна риба отримала назву Harajicadectes zhumini. Зазначається, що назва роду походить від місця, де були знайдені найважливіші скам’янілості в пісковику Harajica, і давньогрецького dēktēs (той, що кусає). 

Її щелепи були озброєні гострими зубами, за допомогою яких доісторичне створення могло нападати на інших риб. Можливо, якби такий монстр жив у наші часи, його вважали б таким же небезпечним, як нинішніх акул або сомів.

Друга частина назви — zhumini, є вшануванням професора Мін Чжу (Min Zhu), який зараз працює в Китайській академії наук у Пекіні. Він зробив значний внесок у дослідження ранніх хребетних.

 

У найстарішій річці світу знайшли зубату рибу віком 380 млн років — фото
Знайдений майже повний зразок Harajicadectes. Зображення: Dr Brian Choo, Flinders University

Що відомо про знайдену хижу зубату рибу 

Знайдений хижак належить до стародавнього роду тетраподоморфів, деякі з яких стали предками чотириногих молюсків, а пізніше і людей. 

H. zhumini особливо зацікавив науковців своєю дихальною системою. Окрім зябер у істоти виявили великі отвори на верхній частині черепа. Вчені стверджують, що вони допомагали створінню дихати повітрям. 

 

В Австралії у найстарішій річці у світі виявлено зубату рибу з чотирма кінцівками віком 380 млн років
Дихальця на черепі Harajicadectes. Зображення: Dr Brian Choo, Flinders University

"Вважається, що ці дихальні структури полегшують дихання поверхневим повітрям, оскільки сучасна африканська риба бічір має подібні структури для всмоктування повітря на поверхні води. Ця особливість з’являється в кількох лініях тетрапомодорфа приблизно в один і той же час впродовж середнього-пізнього девону", — пояснив Чу.

Чому H. zhumini мав два апарати для дихання

Дослідники вважають, що природа наділила таких тварин як H. zhumini одразу двома апаратами для дихання, оскільки в середині девону в атмосфері планети суттєво знизився рівень кисню. Таким чином деякі риби еволюціонували, доповнивши дихання зябрами повітряним диханням.

 

Вчені виявили доісторичну зубату рибу з двома апаратами дихання
Доктор Браян Чу та його знахідка Harajicadectes zhumini. Зображення: Dr Brian Choo, Flinders University

Раніше ми розповідали, на Багамах зловили химерну підводну істоту, що полює у темряві вже 300 млн років.

Нагадаємо, ми писали, у джунглях Танзанії спіймали невідому істоту, схожу на інопланетну.

Також ми повідомляли, на узбережжі Японії знайшли загадкову крихітну морську істоту.

наука
тварини
дослідження
риба
озеро
істота

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