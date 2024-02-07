У найстарішій річці світу знайшли зубату рибу віком 380 млн років — фото

Виявлено доісторичну рибу з іклами та чотирма кінцівками, що дихає повітрям
В Австралії в одній з найстаріших річок світу Фінк (інша назва Ларапінта) вдалося зробити дійсно сенсаційне відкриття — виявлено скам'янілості хижої риби, що жила 380 млн років тому. Доісторична істота мала зуби, великі ікла, міцну кісткову луску, чотири кінцівки та вміла дихати не тільки зябрами, а й повітрям.
Абсолютно новий для науки вид описала міжнародна група дослідників під керівництвом палеонтолога з Університету Фліндерса доктора Браяна Чу. Їх наукова праця опублікована в Journal of Vertebrate Paleontology, пише IFLScience.
Трохи інформації про найстарішу річку у світи
Річка Фінк вважається джерелом химерних скам'янілостей в Австралії, адже колись давно вона була притулком для безлічі дивних доісторичних створінь. Вважається, що вона тече своїм сучасним річищем вже понад 400 млн років.
Ім'я доісторичного чудовиська з річки Фінк
Викопна риба отримала назву Harajicadectes zhumini. Зазначається, що назва роду походить від місця, де були знайдені найважливіші скам’янілості в пісковику Harajica, і давньогрецького dēktēs (той, що кусає).
Її щелепи були озброєні гострими зубами, за допомогою яких доісторичне створення могло нападати на інших риб. Можливо, якби такий монстр жив у наші часи, його вважали б таким же небезпечним, як нинішніх акул або сомів.
Друга частина назви — zhumini, є вшануванням професора Мін Чжу (Min Zhu), який зараз працює в Китайській академії наук у Пекіні. Він зробив значний внесок у дослідження ранніх хребетних.
Що відомо про знайдену хижу зубату рибу
Знайдений хижак належить до стародавнього роду тетраподоморфів, деякі з яких стали предками чотириногих молюсків, а пізніше і людей.
H. zhumini особливо зацікавив науковців своєю дихальною системою. Окрім зябер у істоти виявили великі отвори на верхній частині черепа. Вчені стверджують, що вони допомагали створінню дихати повітрям.
"Вважається, що ці дихальні структури полегшують дихання поверхневим повітрям, оскільки сучасна африканська риба бічір має подібні структури для всмоктування повітря на поверхні води. Ця особливість з’являється в кількох лініях тетрапомодорфа приблизно в один і той же час впродовж середнього-пізнього девону", — пояснив Чу.
Чому H. zhumini мав два апарати для дихання
Дослідники вважають, що природа наділила таких тварин як H. zhumini одразу двома апаратами для дихання, оскільки в середині девону в атмосфері планети суттєво знизився рівень кисню. Таким чином деякі риби еволюціонували, доповнивши дихання зябрами повітряним диханням.
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