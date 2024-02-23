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В Иерусалиме найдена таинственная каменная шкатулка времен Иисуса Христа — фото

23 февраля 2024 16:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Ученые показали таинственный ящик времен Иисуса Христа — для чего он нужен
Раскопки Паломнической дороги в городе Давида. Фото: Emil Eladjem/Israel Antiquities Authority
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Ученые впервые представили публике таинственный каменный ящик времен Иисуса Христа. Редкий старинный артефакт, которому около 2000 лет, был найден во время раскопок в городе Давида, Иерусалим. Среди ученых до сих пор идет спор, какое предназначение имел этот предмет.

Самые интересные детали раскрыли израильские археологи, пишет издание IFLScience.

Где была найдена загадочная старинная шкатулка

Отмечается, что исследователи из Израильского управления древностей проводили раскопки Паломнической дороги на территории Национального парка "Иерусалимские стены".

Артефакт впервые решили показать обществу, выставив его в Музее Израиля в Иерусалиме.

 

В Иерусалиме исследователи нашли загадочный каменный ящик времен Иисуса Христа
Шкатулка в археологической галерее Музея Израиля. Фото: Zohar Shemesh/Israel Museum/Jerusalem

Что известно о шкатулке и чем она особенная

Считается, что изделию, похожему на коробку для мелочей, около 2000 лет, оно датируется тем временем, когда Паломническая дорога была главной улицей Иерусалима. То есть датированный предмет периодом Второго храма.

Известняковый ящик размером 30 на 30 см содержит девять отделений одинакового размера. Ученые заметили на предмете признаки горения, поскольку бока почернели. Предполагается, что пожар мог произойти во время Великого еврейского восстания.

"Ящик был найден разбитым на части с отсутствующими частями. Фрагменты привезли реставратору из Лаборатории сохранение артефактов музея Израиля Виктору Узиелю, специализирующемуся на обработке и реставрации артефактов непосредственно с поля", — сказал старший куратор отдела архиологии Музея Израиля в Иерусалиме Дуди Мевора.

Пока это единственный целый артефакт такого рода, известный науке.

 

Ученые показали таинственный ящик времен Иисуса Христа — для чего он предназначен
Таинственная старинная шкатулка, найденная в Иерусалиме. Фото: Zohar Shemesh/Israel Museum/Jerusalem

Каково предназначение старинного таинственного ящика из Иерусалима

К настоящему моменту ученые все еще спорят о том, как этот предмет могли использовать. Предполагается, что он мог служить для демонстрации товаров, которые были на распродаже, поскольку он был найден среди других предметов обычного рынка, таких как керамика, монеты и инструменты для приготовления пищи.

"Вместе эти объекты свидетельствуют, что дорога была связана с коммерческой деятельностью, например оживленный городской рынок. Паломническая дорога, соединяющая купальню Силоам и Храмовую гору, была главной магистралью города 2000 лет назад. Похоже, что вновь обнаруженный ящик был связан с этой коммерческой деятельностью, которая происходила вдоль Паломнической дороги", — сказали руководители раскопок от имени Управления древностей Израиля доктор Юваль Барух и Ари Леви.

Кстати, в те времена использовали исключительно каменную посуду из-за еврейского закона (галлаха). Считается, что камень не может стать нечистым для использования, в отличие от глины и металла.

"Похоже, что многокамерный каменный ящик из города Давида был связан с уникальной иерусалимской экономикой, которая велась в тени храма, соблюдая строгое соблюдение законов о чистоте. Поэтому мы можем считать этот ящик явно иерусалимской находкой", — добавили Барух и Леви.

 

В Иерусалиме нашли каменный ящик в возрасте 2000 лет
Таинственная старинная шкатулка, найденная в Иерусалиме. Фото: Zohar Shemesh/Israel Museum/Jerusalem

Ранее мы рассказывали, что древнейший папирус открыл тайну строительства Великой пирамиды в Гизе.

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