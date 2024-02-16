Виявлено унікальне яйце віком 1700 років, яке все ще містить рідину — відео

Археолог на місці біля Ейлсбері розкопує унікальне яйце. Колаж Oxford Archaeology

Під час археологічних розкопок поблизу міста Ейлсбері в Бакінгемширі, Велика Британія, дослідники натрапили на дійсно унікальну знахідку — неушкоджене яйце римської епохи, яке все ще містило рідкий жовток та білок. За підрахунками вчених йому щонайменше 1700 років.

Знайшли та дослідили старовинне ідеально збережене яйце група науковців з Oxford Archaeology, пише ScienceAlert.

Археологічні розкопки, які привели до захопливого відкриття — що відомо

Як вже зазначалося вище, археологи працювали в місті Ейлсбері. Розкопки місця часів римської доби проходили між 2007 і 2016 роками. Проте, цікаві деталі, виявлені під час дослідження артефактів, вчені продовжу розкривати і зараз.

У залитій водою ямі, яку вважають колишнім колодязем бажань, вчені натрапили на кладку яєць. Перш за все, слід зауважити, що птахом, який зніс одне міцне яйце та інші не дуже, була курка.

Всі вони акуратно лежали у плетеному кошику, поки археологи не почали розкопки. Під час намагань детальніше дослідити місце, вчені випадково зруйнували кладку, випустивши "неймовірний запах сірки" собі в обличчя. Певна річ, вони були під враженням. Можна тільки уявити, що вони відчули в цей момент.

Вчені припускають, що яйця могли означати як духовні чи релігійні підношення, які залишали на щастя, родючість або похоронні обряди. Також у ямі знайшли шкіряне взуття, інструменти, кераміку, монети та кошик.

Що відомо про 1700-річне яйце — найцікавіші деталі

Виявивши дорогоцінний вміст одного вцілілого рябого яйця, дослідники перевезли його до Музею природної історії в Лондоні для подальшого аналізу. Наразі вони стверджують, що це може бути єдине відкриття такого роду у світі.

Знайдене яйце проголосили "найстарішим ненавмисно збереженим пташиним яйцем у світі".

Це яйце римської епохи пережило століття виключно завдяки природній удачі. Схоже, вода захистила його від жорсткої ерозії в сухому середовищі.

Вціліле яйце, яке без сумніву для науковців є надцінним, дуже тендітне, його може зруйнувати будь-який необережний дотик або навіть повітря.

Стародавнє, неушкоджене яйце. Фото: Oxford Archaeology

Дослідження нутрощів старовинного яйця

Унікальність цієї знахідки полягає саме в тому, що виявили всередині дослідники. Час мав перетворити нутрощі яйця на муміфіковані засушені рештки, проте, зробивши мікрокомп’ютерну томографію, вчені побачили рідину.

"Яйце виявилося ще дивовижнішим. У ньому все ще була рідина — жовток і білок", — сказала провідний археолог-реставратор Дана Гудберн-Броу Стівену Моррісу у коментарі The Guardian.

Відповідно до сканування, фахівці не побачили чітких меж, щоб відрізнити жовток від білка, що свідчить про те, що вони змішалися з часом.

Також між рідиною та оболонкою можна побачити невелику бульбашку повітря.

Тепер, коли воно безпечно зберігається, експерти продовжують працювати над аналізом вмісту яйця, не розбиваючи його.

Мікрокомп’ютерна томографія яйця показує його рідину червоного кольору. Зображення: Imaging Centre for Life Sciences/University of Kent

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