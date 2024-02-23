Вчені показали таємничу скриньку часів Ісуса Христа — для чого вона призначена

Розкопки Паломницької дороги в Місті Давида. Фото: Emil Eladjem/Israel Antiquities Authority

Вчені уперше представили публіці таємничу кам'яну скриньку часів Ісуса Христа. Рідкісний старовинний артефакт, якому близько 2000 років, було знайдено під час розкопок у Місті Давида, Єрусалим. Серед науковців досі точиться суперечка, яке призначення мав цей предмет.

Найцікавіші деталі розкрили ізраїльські археологи, пише видання IFLScience.

Де було знайдено загадкову стародавню скриньку

Зазначається, що дослідники з Ізраїльського управління старожитностей проводили розкопки Паломницької дороги на території Національного парку "Єрусалимські стіни".

Артефакт уперше вирішили показати суспільству, виставивши його в Музеї Ізраїлю в Єрусалимі.

Скринька в археологічній галереї Музею Ізраїлю. Фото: Zohar Shemesh/Israel Museum/Jerusalem

Що відомо про скриньку та чим вона особлива

Вважається, що виробу, схожому на коробку для дрібниць, близько 2000 років, він датується тим часом, коли Паломницька дорога була головною вулицею Єрусалиму. Тобто датований предмет періодом Другого храму.

Вапнякова скринька розміром 30 на 30 см містить дев’ять відділень однакового розміру. Науковці помітили на предметі ознаки горіння, оскільки боки почорніли. Припускають, що пожежа могла статися під час Великого єврейського повстання.

"Ящик був знайдений розбитим на частини з відсутніми частинами. Фрагменти привезли реставратору з Лабораторії збереження артефактів музею Ізраїлю Віктору Узіелю, який спеціалізується на обробці та реставрації артефактів безпосередньо з поля", — сказав старший куратор відділу археології Музею Ізраїлю в Єрусалимі Дуді Мевора.

Наразі це єдиний цілий артефакт такого роду, відомий науці.

Таємнича стародавня шкатулка, знайдена в Єрусалимі. Фото: Zohar Shemesh/Israel Museum/Jerusalem

Яке призначення старовинної таємничої скриньки з Єрусалиму

На цей момент вчені все ще сперечаються з приводу того, як цей предмет могли використовувати. Є припущення, що він міг служити для демонстрації товарів, які були на розпродажі, оскільки його було знайдено серед інших предметів звичайного ринку, таких як кераміка, монети та інструменти для приготування їжі.

"Разом ці об’єкти свідчать про те, що дорога була пов’язана з комерційною діяльністю, як-от жвавий міський ринок. Паломницька дорога, що з’єднує купальню Сілоам і Храмову гору, була головною магістраллю міста 2000 років тому. Схоже, що нововиявлена скринька була пов’язана з цією комерційною діяльністю, яка відбувалася вздовж Паломницької дороги", — сказали керівники розкопок від імені Управління старожитностей Ізраїлю доктор Юваль Барух та Арі Леві.

До речі, у ті часи використовували виключно кам'яний посуд через єврейський закон (галаха). Вважається, що камінь не може стати нечистим від використання, на відміну від глини та металу.

"Схоже, що багатокамерна кам’яна скринька з міста Давида була пов’язана з унікальною єрусалимською економікою, яка велася в тіні храму, дотримуючись суворого дотримання законів про чистоту. Тому ми можемо вважати цю скриньку явно єрусалимською знахідкою", — додали Барух і Леві.

Таємнича стародавня шкатулка, знайдена в Єрусалимі. Фото: Zohar Shemesh/Israel Museum/Jerusalem

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