Обнаружено жуткое глубоководное существо, живущее у источника метана — фото

Выявление нового вида морских существ. Коллаж Новини.LIVE

Глубокий океан — это целый мир, который для нас достаточно враждебен и полон тайн. Под толщей воды обитает множество загадочных существ, о которых мы не знаем до сих пор. А те виды, которые нам удается обнаружить, кажутся инопланетными. Так, недавно в глубоководной среде, где метан проникает из-под морского дна в окружающую воду, был обнаружен новый вид жутких существ, поражающих своей способностью выдерживать экстремальные условия.

Что это за существа, как они выглядят и чем особенные, раскрыла команда ученых под руководством морского биолога Грега Рауса из Института океанографии Скриппса. Пишет ScienceAlert.

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Что это за существо и где его нашли

Ученые наткнулись на новый вид морских созданий у побережья Коста-Рики, Центральная Америка. Они находились на глубине 1000 м. Среда, где обитают эти создания считалась когда-то слишком неприветливой для жизни. И все из-за огромных выбросов метана.

Как отметили исследователи, это уже 48-й новый вид, обитающий именно в таких условиях. Итак, найденное существо получило название Pectinereis strickrotti и оно принадлежит к семейству Nereididae, также известному как тряпичные черви.

Что известно о новом виде морских червей

Как и другие представители семейства, P. strickrotti — это сегментированный многощетиночный червь с длинным телом. По бокам существо имеет щетинистые нижние конечности, которые называются параподиями.

P. strickrotti в его природной среде обитания. Изображение: Rouse et al., PLOS One, 2024

Поскольку P. strickrotti живет в сплошной тьме на дне океана, он слеп. И если другие представители семейства Nereididae поглощают кислород с помощью своих парападов без помощи жабр, то этот новый вид покрыт жабрами.

Новый вид морского существа Pectinereis strickrotti. Изображение: Ekin Tilic

Председатель P. strickrotti. Изображение: Rouse et al., PLOS One, 2024

В целом, Nereididae имеют две жизненные стадии:

незрелое атоке — черви проводят большую часть своей жизни в норе на морском дне;

взрослый эпиток — свободно плавающий для размножения перед смертью.

Поскольку большинство образцов, собранных здесь, были свободно плавающими самцами, а единственный (частичный) образец самки был собран из осадка, команда подозревает, что в этом виде эпитоками могут стать только самцы.

Более того, самцы обладали необычными нерепродуктивными эпиточными характеристиками, которые, кажется, уникальны среди Nereididae. Но, чтобы выяснить, ученым потребуется дополнительное исследование.

Ученым не удалось выяснить, чем питается это существо, хотя изучение хемосинтетической пищевой сети, возникающей вокруг истоков метана, может помочь это понять.

Видео P. strickrotti, снятое с Alvin. Авторство: Rouse et al., PLOS One, 2024

Почему исследования ученых так важны

Человек считает себя владельцем планеты Земля. Однако знает о своем доме так мало. О самых глубоких частях океана неизвестно ничего. Более того, мы исследовали лишь 5% мирового океана и каталогизировали лишь около 10% жизни, которую можно найти в глубинах.

Сложность заключается в крайне враждебных для человека условиях, ведь толща воды скрывает сокрушительное давление, низкую температуру, нехватку света.

Поэтому это открытие еще раз демонстрирует, насколько мало мы понимаем океаны Земли и дикое разнообразие, которое можно найти в них.

"Мы потратили годы, пытаясь назвать и описать биоразнообразие морских глубин. Сейчас мы нашли больше новых видов, чем у нас есть время назвать и описать. Это лишь показывает, сколько там неоткрытого биоразнообразия. Нам нужно продолжать исследовать морские глубины и защищать их", — заявил биолог Грег Раус.

Ранее мы рассказывали, что ученые наткнулись на новый вид странного морского существа, предвещающего тревожные изменения климата.

Напомним, мы писали, что с глубин Тихого океана поднялы таинственные черные сферы, оказавшиеся живыми.

Также мы делились невероятным открытием — в недрах Земли живут удивительные живые организмы, образующие кристаллы из СО2.