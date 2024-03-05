Знайдено нову дивну морську істоту, яка віщує страшні зміни клімату — фото

Новий вид морської істоти на узбережжі Англії. Колаж Новини.LIVE

У водах Великої Британії виявили абсолютно новий вид морських створінь. Вчені відзначили, що відкриття справді неймовірне, проте водночас тривожне. Адже міграція цих істот у води, де переважає тепліший клімат, свідчить про різку зміну клімату.

Дослідження, яке описує новий вид, було опубліковано в Zoosystematics and Evolution, пише IFLScience.

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Так, цілковито новим видом водної істоти, яку знайшли біля південно-західного узбережжя Англії, є морський слимак. Відомо, що в британських водах мешкає понад 100 видів морських слимаків. Однак цей дійсно особливий. Має унікальну анатомію, а ще не повинен існувати у цій місцевості.

Новий вид отримав назву Pleurobranchaea britannica. Як зрозуміло з назви, він належить до групи Pleurobranchaea, яка раніше ніколи не зустрічалася у Великій Британії.

Його розміри складають приблизно 2-5 см у довжину. Морська тварина має кремово-глиняний колір та білі цятки на тілі. Те, що відрізняє цього малого красеня від інших слимаків, — характерні бічні зябра на правій стороні, що дозволяє їм витягувати кисень із води.

Характерні бічні зябра тварини. Зображення: Courtesy of Ross Bullimore

Жодна інша група морських слимаків, знайдених у водах Об’єднаного Королівства, не має такої анатомії, тому виразна листоподібна структура — або "весло для каное", як це описує команда — бічні зябра попередила їх про те, що вони знайшли щось особливе.

Команда в захваті від відкриття абсолютно нового виду морських слимаків.

"Часто існує припущення, що ми знаємо все, що можна знати про види, які зустрічаються у водах Великобританії, але це лише свідчить про те, що на нашому власному подвір’ї ще є чому навчитися", — сказав Росс Буллімор з Центру наук про навколишнє середовище, продовольство та аквакультуру (CEFAS).

Новий вид морських слимаків роду Pleurobranchaea. Зображення: Courtesy of Ross Bullimore

Але що дійсно бентежить та насторожує дослідників — представники групи Pleurobranchaea зазвичай мешкають у теплих водах, таких як північ Іспанії та Середземномор’я. Однак поява нового виду групи Pleurobranchaea в британських водах вказує на те, що умови стають більш сприятливими для розширення їх ареалу проживання.

Варто зауважити, зростання температури океану, що вже досягла рекордного рівня, викликає у науковців побоювання з приводу негативного впливу на екосистему. Це потребує подальших детальних досліджень та уважного ставлення до морського середовища, що змінюється.

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