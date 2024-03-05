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Виявлено новий вид чудернацької морської істоти, що віщує тривожні зміни клімату

5 березня 2024 17:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Знайдено нову дивну морську істоту, яка віщує страшні зміни клімату — фото
Новий вид морської істоти на узбережжі Англії. Колаж Новини.LIVE
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

У водах Великої Британії виявили абсолютно новий вид морських створінь. Вчені відзначили, що відкриття справді неймовірне, проте водночас тривожне. Адже міграція цих істот у води, де переважає тепліший клімат, свідчить про різку зміну клімату. 

Дослідження, яке описує новий вид, було опубліковано в Zoosystematics and Evolution, пише IFLScience.

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Так, цілковито новим видом водної істоти, яку знайшли біля південно-західного узбережжя Англії, є морський слимак. Відомо, що в британських водах мешкає понад 100 видів морських слимаків. Однак цей дійсно особливий. Має унікальну анатомію, а ще не повинен існувати у цій місцевості. 

Новий вид отримав назву Pleurobranchaea britannica. Як зрозуміло з назви, він належить до групи Pleurobranchaea, яка раніше ніколи не зустрічалася у Великій Британії. 

Його розміри складають приблизно 2-5 см у довжину. Морська тварина має кремово-глиняний колір та білі цятки на тілі. Те, що відрізняє цього малого красеня від інших слимаків, — характерні бічні зябра на правій стороні, що дозволяє їм витягувати кисень із води.

 

Вчені знайшли нову дивну морську істоту, що є тривожним знаком зміни клімату — фото
Характерні бічні зябра тварини. Зображення: Courtesy of Ross Bullimore

Жодна інша група морських слимаків, знайдених у водах Об’єднаного Королівства, не має такої анатомії, тому виразна листоподібна структура — або "весло для каное", як це описує команда — бічні зябра попередила їх про те, що вони знайшли щось особливе.

Команда в захваті від відкриття абсолютно нового виду морських слимаків.

"Часто існує припущення, що ми знаємо все, що можна знати про види, які зустрічаються у водах Великобританії, але це лише свідчить про те, що на нашому власному подвір’ї ще є чому навчитися", — сказав Росс Буллімор з Центру наук про навколишнє середовище, продовольство та аквакультуру (CEFAS).

 

Дослідники виявили новий вид чудернацької морської істоти, який є тривожним знаком зміни клімату — фото
Новий вид морських слимаків роду Pleurobranchaea. Зображення: Courtesy of Ross Bullimore

Але що дійсно бентежить та насторожує дослідників — представники групи Pleurobranchaea зазвичай мешкають у теплих водах, таких як північ Іспанії та Середземномор’я. Однак поява нового виду групи Pleurobranchaea в британських водах вказує на те, що умови стають більш сприятливими для розширення їх ареалу проживання.

Варто зауважити, зростання температури океану, що вже досягла рекордного рівня, викликає у науковців побоювання з приводу негативного впливу на екосистему. Це потребує подальших детальних досліджень та уважного ставлення до морського середовища, що змінюється.

Раніше ми писали, що з глибин Тихого океану підняли таємничі чорні яйця, які виявилися живими. 

Нагадаємо, ми розповідали, що на Багамах зловили химерну підводну істоту, що полює у темряві вже 300 млн років.

Також ми повідомляли, що вчені виявили у надрах Землі дивні живі організми, що утворюють кристали з СО2.

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