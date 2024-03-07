Виявлено моторошну глибоководну істоту, що живе біля джерела метану — фото

Виявлення нового виду морських істот. Колаж Новини.LIVE

Глибокий океан — це цілий світ, який є для нас досить ворожим та сповненим таємниць. Під товщею води живе безліч загадкових істот, про яких ми не знаємо досі. А ті види, які нам вдається виявити здаються інопланетними. Так, нещодавно у глибоководному середовищі, де метан просочується з-під морського дна в навколишню воду, було виявлено новий вид моторошних істот, які вражають своєю здатністю витримувати екстремальні умови.

Що це за істоти, який вигляд вони мають та чим особливі, розкрила команда науковців під керівництвом морського біолога Грега Рауса з Інституту океанографії Скріппса. Пише ScienceAlert.

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Що це за істота та де її знайшли

Вчені натрапили на новий вид морських створінь біля узбережжя Коста-Ріки, Центральна Америка. Вони знаходилися на глибині 1000 м. Середовище, де мешкають ці створіння вважалося колись надто непривітним для життя. І все через величезні викиди метану.

Як зазначили дослідники це вже 48-й новий вид, який мешкає саме в таких умовах. Тож, знайдена істота отримала назву Pectinereis strickrotti й вона належить до сімейства Nereididae, також відомого як ганчіркові черви.

Що відомо про новий вид морських хробаків

Як і інші представники сімейства, P. strickrotti — це сегментований багатощетинковий черв’як із довгим тілом. По боках істота має щетинисті нижні кінцівки, які називаються параподіями.

P. strickrotti у його природному середовищі існування. Зображення: Rouse et al., PLOS One, 2024

Оскільки P. strickrotti живе у суцільній темряві на дні океану, він сліпий. І якщо інші представники сімейства Nereididae поглинають кисень через свої параподії без допомоги зябер, то цей новий вид вкритий зябрами.

Новий вид морської істоти Pectinereis strickrotti. Зображення: Ekin Tilic

Голова P. strickrotti. Зображення: Rouse et al., PLOS One, 2024

Загалом Nereididae мають дві життєві стадії:

незріла атоке — черв'яки проводять більшу частину свого життя в норі на морському дні;

дорослий епіток — вільно плаває для розмноження перед смертю.

Оскільки більшість зразків, зібраних тут, були вільно плаваючими самцями, а єдиний (частковий) зразок самки був зібраний з осаду, команда підозрює, що в цьому виді епітоками можуть стати лише самці.

Щобільше, самці мали незвичайні нерепродуктивні епіточні характеристики, які, здається, є унікальними серед Nereididae. Але, щоб це з'ясувати вченим знадобиться додаткове дослідження.

Науковцям не вдалося з'ясувати, чим харчується ця істота, хоча вивчення хемосинтетичної харчової мережі, яка виникає навколо джерел метану, може допомогти це зрозуміти.

Відео P. strickrotti, зняте з Alvin. Авторство: Rouse et al., PLOS One, 2024

Чому дослідження науковців такі важливі

Людина вважає себе володарем планети Земля. Проте, знає про свою домівку так мало. Про найглибші частини океану невідомо нічого. Щобільше ми дослідили лише 5% світового океану та каталогізували лише близько 10% життя, яке можна знайти в глибинах.

Складність полягає у вкрай ворожих для людини умовах, адже товща води приховує нищівний тиск, низьку температуру, брак світла.

Тому це відкриття вкотре нам демонструє, наскільки мало ми розуміємо океани Землі та дику різноманітність, яку можна знайти в них.

"Ми витратили роки, намагаючись назвати й описати біорізноманіття морських глибин. Наразі ми знайшли більше нових видів, ніж у нас є час назвати й описати. Це лише показує, скільки там невідкритого біорізноманіття. Нам потрібно продовжувати досліджувати морські глибини та захищати їх", — заявив біолог Грег Раус.

Раніше ми розповідали про те, що науковці натрапили на новий вид чудернацької морської істоти, що віщує тривожні зміни клімату.

Нагадаємо, ми писали, що з глибин Тихого океану підняли таємничі чорні сфери, які виявилися живими.

Також ми ділилися неймовірним відкриттям — у надрах Землі живуть дивні живі організми, що утворюють кристали з СО2.