Под Киевом нашли древних мертвецов с кольцами на шее и ведрами на ногах

Археологические раскопки под Киевом. Коллаж Новини.LIVE

Украинские археологи вблизи села Остров к югу от Киева обнаружили загадочное тысячелетнее кладбище. Удивительные человеческие скелеты были торжественно украшены ведрами на ногах и кольцами на шее. Кроме того, рядом с остатками находилось немало интересных артефактов.

Известно, что раскопками руководили исследователи Всеволод Ивакин и Вячеслав Баранов НАН Украины. Свое исследование они представили на ежегодной встрече Археологического института Америки в Чикаго в начале января этого года, сообщает Live Science.

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Так отмечается, что в Островском могильнике было обнаружено более 107 скелетов, как женщин, так и мужчин. Большинство похоронено в деревянных гробах.

Ученые считают, что кладбище образовано в 11 веке на грани перехода от язычества к христианству. Такой вывод сделали, поскольку на месте был найден каменный алтарь, который мог использоваться для языческих или раннехристианских ритуалов.

Ход раскопок Островского могильника. Изображение: Вячеслав Баранов

Уникальность могил стала очевидна быстро. В отличие от необычной похоронной практики Киевской Руси этого периода могилы были ориентированы на юг и запад, а не на север.

По заявлению ученых, только женские скелеты были украшены сложными бронзовыми шейными кольцами, очевидно, являющимися своеобразным социальным маркером. Также бронзовые браслеты были на руках. Некоторые украшения нашли рядом с остатками.

Скелет украшен кольцами и место найденного кладбища. Изображение: Вячеслав Баранов

В то время как у некоторых мужчин рядом с ногами были деревянные ведра, так называемые ушаты. Археологи предполагают, что они являлись частью погребальных ритуалов. Этот ритуал напоминает прусскую кремацию 11 века, а также поморские и мазовецкие кладбища военной элиты. Также у мужских скелетов находилось разное оружие.

Одно из захоронений, найденных на могильнике в Украине.

Изображение: Вячеслав Баранов

Среди интересных артефактов исследователи обнаружили:

топоры;

мечи;

копья;

украшения;

полушарообразные броши;

литые бронзовые поясные кольца;

ожерелья с раковиной каури;

браслеты.

Также рядом с костями давно забытых людей были остатки пищи, такие как яичная скорлупа и куриные кости. По идее, это были подношения мертвым.

Отдельные артефакты похожи на найденные ранее в Прибалтике, поэтому археологи предполагают, что некоторые из похороненных на этом кладбище могли прибыть из этого региона, чтобы служить в войсках киевских правителей, таких как Владимир Великий и Ярослав Мудрый. Территории, которыми правил Владимир Великий, простирались до Балтийского региона.

Рядом со скелетом в погребении нашли бусину. Изображение: Вячеслав Баранов

Как рассказал Баранов, находки датируются поздней эпохой викингов, периодом, на протяжении которого территория Украины была вовлечена в общие североевропейские процессы. Они говорят о религиозных изменениях украинской истории и о приходе христианства в Восточную Европу.

Крупный план древнего скелета женщины. Изображение: Вячеслав Баранов

Женский скелет, похороненный с кольцами на шее и кольцами на руках. Изображение: Вячеслав Баранов

Следует отметить, что данный археологический проект начался еще в 2017 году. Он продолжился даже во время полномасштабной войны.

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