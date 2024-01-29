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В Україні виявили дивних тисячолітніх мерців з кільцями на шиї і відрами на ногах

29 січня 2024 17:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Під Києвом знайшли стародавніх мерців з кільцями на шиї та відрами на ногах
Археологічні розкопки під Києвом. Колаж Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Українські археологи поблизу села Острів на південь від Києва виявили загадкове тисячолітнє кладовище. Дивні людські скелети були урочисто прикрашені відрами на ногах і кільцями на шиї. Крім того, поруч з рештками знаходилося чимало цікавих артефактів

Відомо, що розкопками керували дослідники Всеволод Івакін і В’ячеслав Баранов з НАН України. Своє дослідження вони представили на щорічній зустрічі Археологічного інституту Америки в Чикаго на початку січня цього року, повідомляє Live Science.

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Так зазначається, що в Острівському могильнику було виявлено понад 107 скелетів як жінок, так і чоловіків. Більшість поховано у дерев'яних трунах. 

Вчені вважають, що кладовище утворено в 11 столітті на межі переходу від язичництва до християнства. Такий висновок зробили, оскільки на місці був знайдений кам’яний вівтар, що міг використовуватися для язичницьких або ранньохристиянських ритуалів. 

 

Біля Києва виявили стародавній цвинтар з мертвими, що носять кільця на шиї та відра на ногах
Хід розкопок Острівського могильника. Зображення: В'ячеслав Баранов

Унікальність могил стала очевидною швидко. На відміну від незвичайної похоронної практики Київської Русі цього періоду, могили були орієнтовані на південь і захід, а не на північ.

За заявою науковців, лише жіночі скелети були прикрашені складними бронзовими шийними кільцями, які, очевидно, були своєрідним соціальним маркером. Також бронзові браслети були на руках. Деякі прикраси знайшли поруч з рештками. 

 

Під Києвом знайшли стародавніх мерців з кільцями на шиї та відрами на ногах
Скелет, прикрашений кільцями та місце знайденого кладовища. Зображення: В'ячеслав Баранов

Тоді як у деяких чоловіків поруч із ногами були дерев'яні відра, так звані цебра. Археологи припускають, що вони були частиною похоронних ритуалів. Цей ритуал нагадує прусську кремацію 11-го століття, а також поморські та мазовецькі кладовища військової еліти. Також біля чоловічих скелетів знаходилася різна зброя. 

 

В Україні виявили таємниче поховання 11 століття
Одне з поховань, знайдених на могильнику в Україні. 
Зображення: В’ячеслав Баранов

Серед цікавих артефактів дослідники виявили:

  • сокири; 
  • мечі;
  • списи;
  • прикраси;
  • півкулеподібні брошки;
  • литі бронзові поясні каблучки;
  • намиста з мушль каурі;
  • браслети. 

Також поряд з кістками давно забутих людей були залишки їжі, такі як яєчна шкаралупа та курячі кістки. Вірогідно, це були підношення мертвим. 

Окремі артефакти схожі на ті, що були знайдені раніше в Прибалтиці, тому археологи припускають, що деякі з похованих на цьому кладовищі могли прибути з цього регіону, щоб служити у військах київських правителів, таких як Володимир Великий та Ярослав Мудрий. Території, якими правив Володимир Великий, простягалися до Балтійського регіону.

 

Під Києвом знайдено стародавнє поховання, скелети виглядають дуже дивно
Поруч зі скелетом у похованні знайшли намистину. Зображення: В’ячеслав Баранов 

Як розповів Баранов, знахідки датуються пізньою епохою вікінгів, періодом, впродовж якого територія України була залучена до спільних північноєвропейських процесів. Вони говорять про релігійні зміни в українській історії та про прихід християнства у Східну Європу.

 

Українські археологи знайшли таємниче поховання, скелети лежали з відрами на ногах і кільцями на шиї
Крупний план жінки стародавнього скелета жінки. Зображення: В’ячеслав Баранов

 

Знайдено тисячолітні скелети з відрами на ногах і кільцями на шиї
Скелет жінки, похованої з кільцями на шиї та кільцями на руках. Зображення: В’ячеслав Баранов

 

Варто зауважити, що даний археологічний проєкт розпочався ще 2017 року. Він продовжився навіть у часи повномасштабної війни.

Раніше ми писали, що під час розкопок стародавнього поховання археологи виявили тіло людини, яка стала жертвою розп'яття.

Нагадаємо, ми повідомляли, археологи знайшли рештки невідомого виду людини віком 140 тисяч років.

Також ми розповідали, що команда дослідників розкрила таємниче вимирання триметрових людиноподібних істот з Китаю. 

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