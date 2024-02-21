Какова была настоящая жизнь женщин-неандертальцев — охота, дети и путешествия

Женщина-неандерталец лежит на меху. Изображение: Tom Björklund

Что мы знаем о неандертальцах? Обычно быстрый поиск изображений показывает именно мужчин, одетых в шкуру животных, сидящих у костра в пещере, которые что-то готовят или охотятся где-нибудь на диких животных. А вот о жизни этих древних женщин известно еще меньше. Чем они занимались? Берегли очаг? Готовили еду? Или их жизнь была намного сложнее и интереснее?

На эти вопросы удалось ответить благодаря многочисленным археологическим находкам и научным исследованиям. IFLScience пишет, как жили женщины-неандертальцы.

Первые годы жизни

Эта часть самая загадочная, учитывая ограниченность исследований в этой области. Было ли отношение к девочкам другим, скорее всего нет. Ведь сурового разделения на женский и мужской труд у неандертальцев не было.

Однако когда речь идет о переходе ко взрослой жизни, сведений становится немного больше. Так, ученым удалось выяснить, что некоторые современные женщины являются носителями неандертальской мутации, которая, как считают, влечет за собой более раннее начало менархе — первого менструального цикла или менструации.

Это свидетельствует о том, что неандертальские женщины могли начать менструировать и достичь зрелости (по крайней мере, в репродуктивном смысле) в более раннем возрасте, чем это обычно наблюдается у людей сегодня. Когда они становились старше, у них вполне могли появиться сексуальные партнеры.

Девушка-неандерталец. Скриншот из Youtube

"Путешествия", менявшие жизнь

Одно из исследований ученых предполагает, что женщины-неандертальцы, когда находили себе пару, переходили из своей общины в общину своего партнера.

Такое предположение сделали на основе проанализированного генома неандертальцев, останки которых были найдены в двух разных сибирских пещерах.

Исследователи обнаружили, что в митохондриальном геноме было больше разнообразия, чем у ДНК Y-хромосомы, что, по мнению исследователей, "лучше всего объясняется женской миграцией между общинами".

Роды и материнство

Даже для современной женщины такой опыт может быть болезненным, травматичным и даже опасным для жизни, несмотря на наличие продвинутой медицины.

Для женщин-неандертальцев это было еще более болезненно и сложно. Однако ученые обнаружили, что родовые пути неандертальской женщины существенно отличаются — шире и не извиваются. Отсутствие извилистости указывает на то, что дети, возможно, не крутились в утробе матери (хотя не все в этом убеждены).

В то же время, исследования неоднократно демонстрировали, что даже у неандертальцев была медицина. Так что, вероятно, были отдельные люди в группе, которые помогали женщине справиться с родами.

Выставка в Хорватии, изображающая жизнь неандертальской семьи. Фото: Nikola Solic/Reuters, via Aeon

Приключения и охота

Ученые отмечают, что женщины-неандертальцы охотились на диких зверей наравне с мужчинами.

В окаменелостях как мужчин, так и женщин неандертальцев были обнаружены травмы костей, свидетельствующих об охоте, а также следы стирания зубов, указывающие на то, что оба пола участвовали в видах деятельности, где зубы использовались как "дополнительная рука", например, при обработке шкур.

Относительно отцовства, ученые считают, что доисторические женщины не покидали охоту во время беременности, грудного вскармливания или вынашивания детей. Антропологи не нашли никаких признаков того, что существовало суровое половое разделение труда.

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