Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Наука arrow Ученые раскрыли секрет настоящей жизни женщины-неандертальца — вы будете удивлены arrow

Ученые раскрыли секрет настоящей жизни женщины-неандертальца — вы будете удивлены

21 февраля 2024 22:14
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Какова была настоящая жизнь женщин-неандертальцев — охота, дети и путешествия
Женщина-неандерталец лежит на меху. Изображение: Tom Björklund
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Что мы знаем о неандертальцах? Обычно быстрый поиск изображений показывает именно мужчин, одетых в шкуру животных, сидящих у костра в пещере, которые что-то готовят или охотятся где-нибудь на диких животных. А вот о жизни этих древних женщин известно еще меньше. Чем они занимались? Берегли очаг? Готовили еду? Или их жизнь была намного сложнее и интереснее?

На эти вопросы удалось ответить благодаря многочисленным археологическим находкам и научным исследованиям. IFLScience пишет, как жили женщины-неандертальцы.

Первые годы жизни

Эта часть самая загадочная, учитывая ограниченность исследований в этой области. Было ли отношение к девочкам другим, скорее всего нет. Ведь сурового разделения на женский и мужской труд у неандертальцев не было. 

Однако когда речь идет о переходе ко взрослой жизни, сведений становится немного больше. Так, ученым удалось выяснить, что некоторые современные женщины являются носителями неандертальской мутации, которая, как считают, влечет за собой более раннее начало менархе — первого менструального цикла или менструации.

Это свидетельствует о том, что неандертальские женщины могли начать менструировать и достичь зрелости (по крайней мере, в репродуктивном смысле) в более раннем возрасте, чем это обычно наблюдается у людей сегодня. Когда они становились старше, у них вполне могли появиться сексуальные партнеры.

 

Какова была настоящая жизнь женщин-неандертальцев — охота, дети и путешествия
Девушка-неандерталец. Скриншот из Youtube

"Путешествия", менявшие жизнь

Одно из исследований ученых предполагает, что женщины-неандертальцы, когда находили себе пару, переходили из своей общины в общину своего партнера.

Такое предположение сделали на основе проанализированного генома неандертальцев, останки которых были найдены в двух разных сибирских пещерах.

Исследователи обнаружили, что в митохондриальном геноме было больше разнообразия, чем у ДНК Y-хромосомы, что, по мнению исследователей, "лучше всего объясняется женской миграцией между общинами".

Роды и материнство

Даже для современной женщины такой опыт может быть болезненным, травматичным и даже опасным для жизни, несмотря на наличие продвинутой медицины.

Для женщин-неандертальцев это было еще более болезненно и сложно. Однако ученые обнаружили, что родовые пути неандертальской женщины существенно отличаются — шире и не извиваются. Отсутствие извилистости указывает на то, что дети, возможно, не крутились в утробе матери (хотя не все в этом убеждены).

В то же время, исследования неоднократно демонстрировали, что даже у неандертальцев была медицина. Так что, вероятно, были отдельные люди в группе, которые помогали женщине справиться с родами.

 

Какова была настоящая жизнь женщин-неандертальцев, чем они занимались и как выживали
Выставка в Хорватии, изображающая жизнь неандертальской семьи. Фото: Nikola Solic/Reuters, via Aeon

Приключения и охота

Ученые отмечают, что женщины-неандертальцы охотились на диких зверей наравне с мужчинами.

В окаменелостях как мужчин, так и женщин неандертальцев были обнаружены травмы костей, свидетельствующих об охоте, а также следы стирания зубов, указывающие на то, что оба пола участвовали в видах деятельности, где зубы использовались как "дополнительная рука", например, при обработке шкур.

Относительно отцовства, ученые считают, что доисторические женщины не покидали охоту во время беременности, грудного вскармливания или вынашивания детей. Антропологи не нашли никаких признаков того, что существовало суровое половое разделение труда.

Ранее мы рассказывали, что ученые нашли странную стратегическую игру  развлекавшую людей 5000 тысяч лет назад.

Напомним, мы писали, как и чем питались европейцы 5000 лет назад.

Также мы сообщали, что ученые сделали сенсационное открытие, когда на самом деле Европу заселили первые Homo sapiens.

наука
история
женщины
ученые
исследование
неандерталец

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

Актуальное по теме