Почему у некоторых динозавров были такие крошечные лапки — ученые раскрыли тайну

Тиранозавр рекс, имеющий сверхкороткие передние конечности. Фото: istockphoto.com

Самый знаменитый среди динозавров, безусловно, тиранозавр рекс. Он прославился как смертоносный гигант с огромными зубами и... крошечными лапками. Такими удивительными характеристиками обладали и другие виды тероподов.

Но в чем причина? Как эти короткие конечности могли использовать древние хищники? У ученых есть несколько теорий, которые считаются наиболее правдоподобными. Пишет IFLScience.

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Короткие лапки для спаривания?

Первое предположение высказал американский палеонтолог Генри Фэйрфилд Осборн, описавший и назвавший T. rex в 1905 году. Тогда он заявил, что крошечные лапки динозавра, вероятно, использовались как определенный спаривающий аппарат, что давало ему определенное преимущество во время этого процесса.

Эта гипотеза жива до сих пор. В 2022 году, после открытия Meraxes gigas — теропода с маленькими лапками, руководитель проекта Хуан Канале сделал следующее заявление:

"Они, возможно, использовали руки для репродуктивного поведения, например, для удержания самки во время спаривания. Короткие руки, возможно, даже помогли M. gigas и другим тероподам привлечь потенциальных партнеров. Половой отбор является мощной эволюционной силой. Но учитывая, что мы не можем непосредственно наблюдать за их поведением, невозможно быть уверенным в этом".

Meraxes gigas рядом с человеком. Изображение: NgPhuRB/deviantart.com

Некоторые динозавры, такие как карнотавр, могли использовать свои крошечные ручки в причудливой демонстрации ухаживания.

"Маленькая" помощь при падении?

Кроме того, по мнению Хуана Канале, несмотря на то, что конечности действительно слишком коротки для таких огромных существ, есть вероятность, что они помогали динозаврам подняться после падения.

Учитывая огромный вес существа, которое могло достигать 7 т, даже такие маленькие лапки были полезны и нужны, чтобы оторваться от земли.

Защита от случайной ампутации?

Другая идея состоит в том, что короткие передние конечности, возможно, помогли тероподам избежать случайной ампутации.

Эту гипотезу выдвинул палеонтолог Кевин Падиан. Он считает, что тиранозавры могли устраивать потасовки друг с другом, особенно за еду, и длинные передние конечности — это первое, что могло бы попасть под удар гигантской челюсти соперников. Потому природа и решила эту проблему таким необычным способом.

Тиранозавр рекс. Фото: google.com

Маленькое неожиданное оружие?

Эта теория одна из самых фантастических и маловероятных — некоторые ученые предполагают, что маленькие лапки Т. рекса действительно могли быть использованы как оружие. Будто динозавры жестоко терзали этими лапками свою жертву.

Обычный рудимент?

Достаточно простая и, возможно, самая скучная теория заключается в том, что конечности тероподов стали такими маленькими с эволюцией из-за того, что они не нужны. Динозавры тратили больше сил и энергии для того, чтобы нарастить мощные задние конечности или большую и сильную голову. Итак, передние лапки стали рудиментом.

А как бы выглядели люди, если бы имели такие же передние конечности, как и тероподы?

14-метровый Т. рекс имел руки меньше метра. Это эквивалентно человеку ростом 1,8 м с руками длиной всего 13 см. Забавная иллюстрация показывает всю абсурдность.

Если бы люди имели руки как у Т. рекса. Изображение: IFLScience, Mateusz Atroszko/Bowonpat Sakaew nale/Shutterstock

Между тем ученые все еще не имеют однозначного ответа, почему так произошло с некоторыми динозаврами и как им действительно жилось с крошечными лапками.

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