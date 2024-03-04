Чому деякі динозаври мали такі крихітні лапки — вчені розкрили таємницю

Тиранозавр рекс, який має надкороткі передні кінцівки. Фото: istockphoto.com

Найзнаменитіший серед динозаврів, безперечно тиранозавр рекс. Він прославився як смертоносний гігант з величезними зубами та... крихітними лапками. Такими дивними характеристиками володіли й інші види тероподів.

Але у чому причина? Як ці короткі кінцівки могли використовувати стародавні хижаки? Вчені мають кілька теорій, які вважаються найбільш правдоподібними. Пише IFLScience.

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Короткі лапки для спарювання?

Найперше припущення висловив американський палеонтолог Генрі Фейрфілд Осборн, який описав і назвав T. rex 1905 року. Тоді він заявив, що крихітні лапки динозавра, імовірно, використовувалися як певний апарат для спарювання, що давало йому певну перевагу під час цього процесу.

Ця гіпотеза жива і досі. 2022 року, після відкриття Meraxes gigas — теропода з маленькими лапками, керівник проєкту Хуан Канале зробив наступну заяву:

"Вони, можливо, використовували руки для репродуктивної поведінки, наприклад для утримання самки під час спаровування. Короткі руки, можливо, навіть допомогли M. gigas та іншим тероподам залучити потенційних партнерів. Статевий відбір є потужною еволюційною силою. Але враховуючи, що ми не можемо безпосередньо спостерігати за їхньою поведінкою, неможливо бути впевненим у цьому".

Meraxes gigas поруч із людиною. Зображення: NgPhuRB/deviantart.com

Деякі динозаври, такі як карнотавр, могли використовувати свої крихітні ручки в химерній демонстрації залицяння.

"Маленька" допомога при падінні?

Крім цього, на думку Хуана Канале, попри те, що кінцівки дійсно надто короткі для таких величезних істот, є ймовірність, що вони допомагали динозаврам піднятися після падіння.

Враховуючи величезну вагу істоти, яка могла досягати 7 т, навіть такі маленькі лапки були корисними й потрібними, щоб відірватися від землі.

Захист від випадкової ампутації?

Інша ідея полягає в тому, що короткі передні кінцівки, можливо, допомогли тероподам уникнути випадкової ампутації.

Цю гіпотезу висунув палеонтолог Кевін Падіан. Він вважає, що тиранозаври могли влаштовувати бійки один з одним, особливо за їжу, і довгі передні кінцівки — це перше, що могло б потрапити під удар гігантської щелепи суперників. Тому природа й вирішила цю проблему таким незвичайним способом.

Тиранозавр рекс. Фото: google.com

Маленька неочікувана зброя?

Ця теорія одна з найфантастичніших і малоймовірних — деякі вчені припускають, що маленькі лапки Т. рекса насправді могли бути використані як зброя. Ніби динозаври жорстоко шматували цими лапками свою жертву.

Звичайний рудимент?

Досить проста і, можливо, найнудніша теорія полягає у тому, що кінцівки тероподів стали такими маленькими з еволюцією через те, що вони були непотрібні. Динозаври витрачали більше сил та енергії для того, щоб наростити потужні задні кінцівки або ж велику та сильну голову. Тож, передні лапки стали рудиментом.

А як би виглядали люди, якби мали такі ж передні кінцівки як і тероподи?

14-метровий Т. рекс мав би руки менше метра. Це еквівалентно людині зростом 1,8 м із руками довжиною лише 13 см. Смішна ілюстрація демонструє всю абсурдність.

Якби люди мали руки як у Т. рекса. Зображення: IFLScience, Mateusz Atroszko/Bowonpat Sakaew nale/Shutterstock

З усім тим вчені все ще не мають однозначної відповіді, чому так сталося з деякими динозаврами та як їм насправді жилося з крихітними лапками.

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