Найдено первое гибридное животное, выведенное 4500 лет назад — кто его создатель

Кости животного гибрида, раскопанные в кургане в Телль-Умм-эль-Марра на севере Сирии. Фото: Glenn Schwartz/Johns Hopkins University

В это трудно поверить, но выводить гибриды животных начали еще задолго до появления биоинженерии. Доказательства этого обнаружили археологи при раскопках в Тель-Умм-эль-Марра, царской гробнице на севере Сирии, где были найдены кости древних коневидных созданий.

Исследование команды ученых из Института Жака Моно (CNRS/Université de Paris) опубликовано в журнале Science Advances, рассказывает IFLScience.

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Как известно, раскопки кургана в Телль-Умм-эль-Марре проводились еще в 2006 году. Тогда археологам удалось обнаружить кости 25 животных. Остатки коневидных созданий датируются 4500 лет назад.

На первый взгляд, скелеты этих животных выглядели как лошадиные, но имели разные пропорции, что озадачило археологов, как и тот факт, что в этом регионе не было лошадей, эти животные были завезены гораздо позже в этот район.

Этот факт привел к десятилетиям споров вокруг древних однокопытных.

Кости кунг в Умм-эль-Марри со следами на зубах от упряжек. Фото: Glenn Schwartz/Johns Hopkins University

Исследование ДНК животных — что узнали ученые

После тщательного секвенирования ДНК команда исследователей пришла к выводу, что кости принадлежат животному, являющемуся помесью самки домашнего осла и самца дикого осла. Обнаруженный вид назвали кунгами. Как и мулы, являющиеся гибридами между конями и ослами, кунги были бесплодны.

Таким образом ученые установили, что кунга — первый известный пример выведенного человеком гибрида от двух видов животных, селекция которого выходит за рамки традиционных процессов одомашнивания животных.

Специалист из древних геномов из Парижского университета и один из ученых, проводивших исследования, Ева-Мария Гейгл отметила, что разведение кунга действительно является примером ранней биоинженерии, развившейся во что-то вроде древней биотехнологической индустрии.

До этого исследования самым старым известным гибридом был ил, найденный во время раскопок в Турции, датированный 3 000 годами назад.

Кто был творцом первого гибрида под названием кунга

Конечно, создателями стали специалисты из древней Месопотамии — региона в юго-западной части Азии (территория современных Ирака и Сирии), что считается "колыбелью цивилизаций". Именно в Месопотамии возникли первые известные письменные системы, города и социальные структуры.

Зачем люди вывели новый вид осла

Ученые считают, что первые биоинженеры хотели вывести вид, который бы имел скорость и силу дикого осла и темперамент домашнего, то есть был спокойным и послушным.

Более крупные кунги использовались для тяги транспортных средств, в то время как другие использовались в сельском хозяйстве, например, таская плуги.

Кроме того, кунги использовались в "дипломатии, церемонии и войне". Это удалось выяснить, поскольку этих загадочных "лошадей" можно увидеть в древних текстах и иконах из Месопотамии.

Военная панель из "Штандарта Ура", шумерской мозаики в возрасте 4500 лет. Изображение: Thierry Grange/IJM/CNRS-Université de Paris

Резная каменная панель из столицы Ассирии Ниневии, на которой два человека ведут неукротимого дикого осла. Изображение: Eva-Maria Geigl/IJM/CNRS-Université de Paris

Почему кунги исчезли

Бесплодие гибридов и дополнительные хлопоты могут объяснить окончательное исчезновение кунга. Кроме того, появление домашней лошади 4000 лет назад дало месопотамским обществам такое же сильное и быстрое животное для использования, которое было гораздо легче воспроизводить.

На сегодня кунги полностью вымерли, и их нельзя воспроизвести. Домашних ишаков, конечно, много, но последние известные сирийские куланы (дикие ишаки) умерли в конце 1920-х годов.

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