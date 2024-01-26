Випадкове відкриття нового виду динозаврів, зламало теорію про вимирання

Новий вид динозаврів, знайдений в формації Хелл-Крік. Колаж Новини.LIVE

Молодий американський науковець випадково відкрив абсолютно новий вид динозаврів, що належить до овірапторозаврів. Виявилося, що його знахідка ламає теорію про поступове вимирання стародавніх рептилій.

Розповідаємо про усі подробиці сенсаційного відкриття далі в матеріалі.

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Так, перш за все слід відзначити, що відкрити раніше невідомий вид вдалося студенту магістратури з Університету штату Оклахома Кайлу Аткінс-Вельтману. Прадавню істоту разом зі своїми колегами він описав у науковій праці, опублікованій в PLOS ONE.

Деталі випадкового відкриття

Як розповів Аткінс-Вельтман у коментарі Live Science, для завершення одного зі своїх дослідницьких проєктів, він придбав чотири скам’янілості за 5000 доларів.

Передбачалося, що придбані задні кінцівки походять від динозавра, схожого на казуара, Anzu wyliei, якого прозвали "куркою з пекла". Проте, дослідивши ці рештки, вчений виявив, що вони належать до неідентифікованого виду.

Придбані скам'янілості нового виду. Фото: Kyle Atkins-Weltman

Ідентифікація нового виду — характеристики та назва

Відомо, що рештки стародавньої істоти виявили у формації Хелл-Крік. Аналіз придбаної задньої кінцівки показав, що новий вид важив близько 78 кг і належав до групи дрібних і середніх птахоподібних динозаврів, що були широко поширені у крейдяному періоді.

Дзьобатий звір бродив по Землі під час пізнього крейдяного періоду (від 100,5 млн до 66 млн років тому).

Характеристики стегнової кістки були унікальними, не такими, як у більшого овіраптозавра Anzu wylei (доросла особина важила 200-300 кг), що робило малоймовірним, що це була просто менша особина більшого виду.

Аткінс-Вельтман назвав новий вид Eoneophron infernalis, що означає "Курка фараона з пекла".

Ліве стегно Eoneophron infernalis. Зображення: Kyle Atkins-Weltman

Остеологічний зріз стегнової кістки Eoneophron infernalis у простому поляризованому світлі. Зображення: Kyle Atkins-Weltman

Чому обрали таку дивну назву

Eoneophron поєднує в собі грецьке слово "eos", що означає "світанок", що ідентифікує вид як стародавній, і "Neophron", що є назвою роду єгипетських грифів, яких також називають "фараоновою куркою".

Посилання на курку фараона означало, що Аткінс-Вельтман включив куряче прізвисько A. wylei, а також вшанував свого нещодавно померлого домашнього улюбленця нільського варана на ім’я "Фараон".

Назва виду "infernalis" походить від латинського слова "пекло", яке є посиланням на формацію Хелл-Крік і завершує згадку A. wylei "курка з пекла".

Зліва (синій) Eoneophron infernalis, а з права більший вид овіраптора Anzu wylei. Зображення: Atkins-Weltman et al.

Як новий вид Eoneophron infernalis відкриває правду про вимирання динозаврів

Одна з основних теорій, якої дотримувалися більшість науковців, говорить про те, що динозаври почали вимирати ще задовго до падіння астероїда. А астероїд став лише ще одним поштовхом до повного зникнення цих тварин на Землі.

Проте, новий вид "пекельної курки" вказує на те, що незадовго до сумнозвісного падіння астероїда в екосистемі Хелл-Крік існувало велике розмаїття динозаврів. Тобто, динозаври не вимирали, а еволюціонували та видозмінювалися.

Скам'янілості Eoneophron infernalis показують, що ми ще маємо відкрити нові види, і заразом підтверджують ідею про те, що необачний висновок про зменшення різноманітності не що інше, як результат помилкової абсолютизації окремих зразків — при ігноруванні того факту, що палеонтологічний літопис за визначенням неповний, і безліч останків інших видів тієї епохи, особливо дрібних, ми просто не бачимо.

Раніше ми повідомляли, що вчені знайшли скам'янілу шкіру невідомої істоти, що жила задовго до динозаврів.

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