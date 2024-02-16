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Ученые нашли 1700-летнее целое яйцо, все еще полное жидкости — фото и видео

16 февраля 2024 20:17
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Найдено уникальное яйцо возрастом 1700 лет, все еще содержащее жидкость — видео
Археолог на месте в Эйлсбери раскапывает уникальное яйцо. Коллаж Oxford Archaeology
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Во время археологических раскопок вблизи города Эйлсбери в Бакингемшире, Великобритания, исследователи наткнулись на действительно уникальную находку — невредимое яйцо римской эпохи, все еще содержащее жидкий желток и белок. По подсчетам ученых ему не менее 1700 лет.

Нашли и исследовали старинное идеально сохранившееся яйцо группа ученых из Oxford Archaeology, пишет ScienceAlert.

Археологические раскопки, которые привели к увлекательному открытию — что известно

Как уже отмечалось выше, археологи работали в городе Эйлсбери. Раскопки места времен римской эпохи проходили между 2007 и 2016 годами. Тем не менее интересные детали, обнаруженные в ходе исследования артефактов, ученые продолжают раскрывать и сейчас

В залитой водой яме, которую считают прежним колодцем желаний, ученые наткнулись на кладку яиц. Прежде всего, следует заметить, что птицей, снесшей одно крепкое яйцо и другие не очень, была курица.

Все они аккуратно лежали в плетеной корзине, пока археологи не начали раскопки. В ходе попыток подробнее исследовать место, ученые случайно разрушили кладку, выпустив "невероятный запах серы" себе в лицо. Естественно, они были под впечатлением. Можно только вообразить, что они почувствовали в этот момент.

Ученые предполагают, что яйца могли означать как духовные или религиозные подношения, которые оставляли на счастье, плодородие или это был похоронный обряд. Также в яме нашли кожаную обувь, инструменты, керамику, монеты и корзину.

Что известно о 1700-летнем яйце — самые интересные детали

Обнаружив драгоценное содержание одного уцелевшего яйца, исследователи перевезли его в Музей естественной истории в Лондоне для дальнейшего анализа. Они утверждают, что это может быть единственное открытие такого рода в мире.

Найденное яйцо провозгласили "самым старым нечаянно сохранившимся птичьим яйцом в мире".

Это яйцо римской эпохи пережило столетие исключительно благодаря природной удачи. Похоже, что вода защитила его от жесткой эрозии в сухой среде.

Уцелевшее яйцо, которое без сомнения для ученых сверхценно, очень хрупкое, его может разрушить любое неосторожное прикосновение или даже воздух.

 

Ученые нашли 1700-летнее яйцо, идеально сохраненное яйцо и все еще полное жидкости
Древнее, невредимое яйцо. Фото: Oxford Archaeology

Исследование внутренностей старинного яйца

Уникальность этой находки состоит именно в том, что обнаружили внутри исследователи. Время должно было превратить внутренности яйца в мумифицированные засушенные остатки, однако, сделав микрокомпьютерную томографию, ученые увидели жидкость.

"Яйцо оказалось еще более удивительным. В нем все еще была жидкость — желток и белок", — сказала ведущий археолог-реставратор Дана Гудберн-Броу в комментарии The Guardian.

 

Согласно сканированию, специалисты не увидели четких границ, чтобы отличить желток от белка, что свидетельствует о том, что они смешались со временем.

Также между жидкостью и оболочкой можно увидеть небольшой пузырь воздуха.

Теперь, когда оно безопасно сохраняется, эксперты продолжают работать над анализом содержания яйца, не разбивая его.

 

1700-летнее неразбитое яйцо с желтком внутри является удивительной римской находкой.
Микрокомпьютерная томография яйца показывает его жидкость красного цвета. Изображение: Imaging Centre for Life Sciences/University of Kent

 

Раньше мы писали, в 3500-летнем скелете обнаружили опасную болезнь.

Напомним, мы рассказывали, что в недрах Земли обнаружили странные живые организмы, создающие кристаллы из СО2.

Также мы сообщали, что ученые обнаружили окаменевшую кожу неизвестного существа, жившего задолго до динозавров.

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