Найдена окаменевшая кожа таинственного существа, жившего до динозавров — фото

Самый древний фрагмент окаменевшей кожи, когда-либо найденный. Фото: Current Biology/Mooney et al

Кожа далеко не тот материал, который хорошо каменеет и может храниться миллионы лет. Чтобы это произошло, должны соблюдаться идеальные условия. И, похоже, найденный образец, принадлежавший неизвестному науке существу, по непостижимым обстоятельствам, получил эти условия, "дожив" до наших дней, чтобы открыть тайну прошлого нашей планеты.

В новой научной работе, опубликованной в Current Biology, международная команда исследователей заявила, что ей удалось обнаружить и исследовать кожу с палеозоя (539-252 миллиона лет назад), пишет ScienceAlert.

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Как отмечают авторы исследования, эта окаменевшая кожа когда-то принадлежала рептилии, которая жила по меньшей мере за 45 миллионов лет до того, как был найден первый динозавр.

К сожалению, установить точно, какому животному принадлежал этот маленький кусочек, не получится. Тем не менее эта древняя кожа вместе с семью другими слепками того же возраста может рассказать много другой бесценной информации, в частности раскрыть раннюю эволюцию кожи.

Крошечные фрагменты окаменевшей кожи. Фото: Current Biology/Mooney et al

Где были найдены фрагменты древнейшей кожи?

Находка была сделана в системе известняковых пещер Ричардс-Спур в Оклахоме, США.

Исследователи наткнулись на камень, на котором и сохранилась эта текстура, размером меньше ногтя. Кожа подверглась карбонизации в 3D, это первое упоминание об этом, что касается палеозоя. Это также ранняя из известных окаменелостей сохранившейся кожи, которая включает не только внешний слой, но и структуры, почти наверняка связанные с более глубоким слоем дермы.

Небольшой кусок окаменевшей кожи с палеозоя. Фото: Current Biology/Mooney et al

Кожу какого животного нашли ученые — предположения

Как уже отмечалось выше, сказать наверняка, что это было за животное невозможно, ведь от него осталось очень мало. Однако текстура и вид кожи напоминает кожу современных крокодилов, а шарнирные участки между чешуйками напоминают шкуры таких животных, как змеи и ящерицы-черви.

Некоторые из самых ранних известных амниотов — группы наземных позвоночных, в которую входят рептилии, млекопитающие и птицы — нашли в пещерах Ричардс-Спур.

Как предполагают палеонтологи, ящерица, подарившая упоминание о себе, упала в пещеру, которая к тому времени уже была пещерой, и сочетание низкого уровня кислорода, глинистых отложений и утечки нефти сохранило ее кожу.

Палеонтолог Итан Муни из Университета Торонто, который руководил исследованием, подчеркнул, что открытие демонстрирует, насколько древними являются аспекты современной кожи рептилий.

"Эпидермис был критически важен для выживания позвоночных на суше. Это важный барьер между внутренними процессами организма и суровой внешней средой", — сказал он.

Эти древние образцы показывают, что кожные чешуйки, которые сейчас встречаются только у немногих живых земноводных, были стандартными в то время и выступали барьером против суровой земной среды.

Один из фрагментов крупным планом. Фото: Current Biology/Mooney et al

Маленький фрагмент, который может стать ключом к прошлому, что еще говорят ученые.

Исследователи отмечают, что эти фрагменты древней кожи предлагают новый инструмент для интерпретации дальнейшего развития и появления волосяных фолликулов и птичьих перьев у млекопитающих.

Первые млекопитающие появились в летописи окаменелостей около 225 миллионов лет назад, а птицы — около 150 миллионов лет назад. Следовательно, это таинственное животное может быть подсказкой о развитии нашей собственной мягкой мясистой кожи.

Мы еще многое не знаем о том, как разные черты разных групп животных отличались и развивались. Находка ранних примеров этой черты является редким и особым окном в истории всех удивительных и замечательных форм жизни на этой планете.

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