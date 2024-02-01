Динозавры страдали от распространенной человеческой болезни 90 млн лет назад

Динозавр T. rex бродит по древним лесам. Изображение: Smithsonian Institution

Палеонтологи изучают неизведанный и увлекательный мир динозавров, открывая новые факты из прошлого древних существ. На этот раз им удалось раскрыть невероятную тайну — оказывается, что 90 млн лет назад эти рептилии страдали распространенной человеческой болезнью.

Соответствующее исследование команда международных ученых обнародовала в журнале BMC Ecology and Evolution, пишет IFLScience.

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Так, исследователи проанализировали кости трех известнейших двуногих хищников, теропод:

Aucasaurus garridoi;

Elemgasem nubilus;

Quilmesaurus curriei.

Все эти три вида жили в Южной Америке примерно 90-70 млн лет назад, во время позднего мела и были хищными динозаврами с короткими руками и большими черепами, как их самый популярный родственник T. rex.

Чтобы подробно изучить остатки, использовались такие инструменты, как компьютерная томография и микроскопический анализ (гистология).

Исследование показало, что эта группа хищных динозавров страдала от заболеваний костей, которыми страдают и люди, одна из болезней — артрит.

К примеру, в основе хвоста A. garridoi исследователи обнаружили два сросшихся вместе позвонка, которые они приписывают врожденному расстройству.

Пятый и шестой хвостовой позвонок и пятая гематическая дуга Aucasaurus garridoi. Изображение: Alessio Ciaffi

E. nubilus также имел доказательства сращивания костей, в этом случае исследователи предположили, что это может быть результатом острого артрита. Анализ также выявил неравномерное формирование костей на одной из ног Q. curriei.

Средние хвостовые позвонки Elemgasem nubilus. Изображение: Alessio Ciaffi

Все три вида, проанализированные в текущем исследовании, принадлежат к более широкой семье Abelisauridae, которая может страдать воспалением костей. Это также свидетельствует, что эта семья подвержена инфекциям.

Но даже эти факты не делали этих хищников менее опасными, они все равно были огромными и обладали мощными челюстями.

Остатки динозавра Patagonian abelisaurids поражены патологией. Иллюстрация: Alessio Ciaffi

Это исследование является ярким примером того, как много мы можем узнать о динозаврах и их образе жизни, лишь подробно исследуя кости.

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