Случайное открытие нового вида динозавров сломало теорию о вымирании

Новый вид динозавров, найденный в формации Хелл-Крик. Коллаж Новини.LIVE

Молодой американский ученый случайно открыл совершенно новый вид динозавров, принадлежащий к оверапторозаврам. Оказалось, что его находка ломает теорию о постепенном вымирании древних рептилий.

Рассказываем все подробности сенсационного открытия далее в материале.

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Так, прежде всего следует отметить, что открыть ранее неизвестный вид удалось студенту магистратуры из Университета штата Оклахома Кайлу Аткинс-Вельтману. Древнее существо вместе со своими коллегами он описал в научном труде, опубликованном в PLOS ONE.

Детали случайного открытия

Как рассказал Аткинс-Вельтман в комментарии Live Science, для завершения одного из своих исследовательских проектов, он приобрел четыре окаменелости за 5000 долларов.

Предполагалось, что приобретенные задние конечности произошли от динозавра, похожего на казуара, Anzu wyliei, которого прозвали "курицей из ада". Однако, исследовав эти останки, ученый обнаружил, что они принадлежат к неидентифицированному виду.

Приобретенные окаменелости нового вида. Фото: Kyle Atkins-Weltman

Идентификация нового вида — характеристики и название

Известно, что останки древнего существа обнаружили в формации Хелл-Крик. Анализ приобретенной задней конечности показал, что новый вид весил около 78 кг и принадлежал к группе мелких и средних птицевидных динозавров, широко распространенных в меловом периоде.

Зверь с клювом бродил по Земле во время позднего мелового периода (от 100,5 млн до 66 млн лет назад).

Характеристики бедренной кости были уникальными, не такими, как у большего овираптозавра Anzu wylei (взрослая особь весила 200-300 кг), что делало маловероятным, что это была просто меньшая особь большего вида.

Аткинс-Вельтман назвал новый вид Eoneophron infernalis, что означает "Курица фараона из ада".

Левое бедро Eoneophron infernalis. Изображение: Kyle Atkins-Weltman

Остеологический срез бедренной кости Eoneophron infernalis в простом поляризованном свете. Изображение: Kyle Atkins-Weltman

Почему выбрали такое странное название

Eoneophron сочетает в себе греческое слово "eos", означающее "рассвет", идентифицирующее вид как древний, и "Neophron", являющееся названием рода египетских грифов, которых также называют "фараоновой курицей".

Ссылка на курицу фараона означала, что Аткинс-Вельтман включил куриное прозвище A. wylei, а также почтил своего недавно умершего домашнего любимца нильского варана по имени "Фараон".

Название вида "infernalis" происходит от латинского слова "ад", которое является ссылкой на формацию Хелл-Крик и завершает упоминание A. wylei "курица из ада".

Слева (синий) Eoneophron infernalis, а по правую сторону больший вид овираптора Anzu wylei. Изображение: Atkins-Weltman et al.

Как новый вид Eoneophron infernalis открывает правду о вымирании динозавров

Одна из основных теорий, которой придерживались большинство ученых, говорит, что динозавры начали вымирать еще задолго до падения астероида. А астероид стал лишь еще одним толчком к полному исчезновению этих животных на Земле.

Однако новый вид "адской курицы" указывает на то, что незадолго до печально известного падения астероида в экосистеме Хелл-Крик существовало большое разнообразие динозавров. То есть динозавры не вымирали, а эволюционировали и видоизменялись.

Окаменелости Eoneophron infernalis показывают, что мы еще должны открыть новые виды, и заодно подтверждают идею о том, что опрометчивый вывод об уменьшении разнообразия не что иное, как результат ошибочной абсолютизации отдельных образцов — при игнорировании того факта, что палеонтологическая летопись по определению неполна, и множество останков других видов той эры, в особенности маленьких, мы просто не видим.

Ранее мы сообщали, что ученые обнаружили окаменевшую кожу неизвестного существа, жившего задолго до динозавров.

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