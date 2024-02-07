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Обнаружена доисторическая рыба с клыками и четырьмя конечностями, дышащая воздухом

7 февраля 2024 17:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
В старейшей реке мира нашли зубатую рыбу в возрасте 380 млн лет — фото
Доисторическая рыба в реке Финк. Коллаж Новини.LIVE
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

В Австралии в одной из старейших рек мира Финк (другое название Ларапинта) удалось совершить действительно сенсационное открытие — обнаружено окаменелости хищной рыбы, жившей 380 млн лет назад. Доисторическое существо имело зубы, большие клыки, прочную костную чешую, четыре конечности и умело дышать не только жабрами, но и воздухом.

Абсолютно новый для науки вид описала международная группа исследователей под руководством палеонтолога из Университета Флиндерса доктора Брайана Чу. Их научный труд опубликован в Journal of Vertebrate Paleontology, пишет IFLScience.

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Немного информации о самой старой реке в мире

Река Финк считается источником причудливых окаменелостей в Австралии, ведь когда-то давно она была убежищем для множества удивительных доисторических созданий. Считается, что она течет своим современным руслом уже более 400 млн лет.

Имя доисторического чудовища из реки Финк

Ископаемая рыба получила название Harajicadectes zhumini. Отмечается, что название рода происходит от места, где были найдены важнейшие окаменелости в песчанике Harajica, и древнегреческого dēktēs (кусающий).

Ее челюсти были вооружены острыми зубами, при помощи которых доисторическое создание могло нападать на других рыб. Возможно, если бы такой монстр жил в наши времена, его считали бы таким же опасным, как нынешних акул или сомов.

Вторая часть названия — zhumini, является чествованием профессора Мин Чжу (Min Zhu), который сейчас работает в Китайской академии наук в Пекине. Он внес значительный вклад в исследование ранних позвоночных.

 

В старейшей реке мира нашли зубатую рыбу в возрасте 380 млн лет.
Найден почти полный образец Harajicadectes. Изображение: Dr Brian Choo, Flinders University

Что известно о найденной хищной зубатой рыбе

Найденный хищник относится к древнему роду тетраподоморфов, некоторые из них стали предками четвероногих моллюсков, а позже и людей.

H. zhumini особенно заинтересовал ученых своей дыхательной системой. Кроме жабр у существа обнаружили большие отверстия на верхней части черепа. Ученые утверждают, что они помогали существу дышать воздухом.

 

В Австралии в самой старой реке в мире обнаружена зубастая рыба с четырьмя конечностями в возрасте 380 млн лет
Дыхальца на черепе Harajicadectes. Изображение: Dr Brian Choo, Flinders University

"Считается, что эти дыхательные структуры облегчают дыхание поверхностным воздухом, поскольку современная африканская рыба бичир имеет подобные структуры для всасывания воздуха на поверхности воды. Эта особенность появляется в нескольких линиях тетрапомодорфа примерно в одно и то же время в течение среднего-позднего девона", — объяснил Чу.

Почему H. zhumini имел два аппарата для дыхания

Исследователи полагают, что природа наделила таких животных как H. zhumini сразу двумя аппаратами для дыхания, поскольку внутри девона в атмосфере планеты существенно снизился уровень кислорода. Таким образом, некоторые рыбы эволюционировали, дополнив дыхание жабрами дыханием воздухом.

 

Ученые обнаружили доисторическую зубатую рыбу с двумя аппаратами дыхания
Доктор Брайан Чу и его находка Harajicadectes zhumini. Изображение: Dr Brian Choo, Flinders University

Ранее мы рассказывали, на Багамах поймали причудливое подводное существо, охотящееся в темноте уже 300 млн лет.

Напомним, мы писали, в джунглях Танзании поймали неизвестное существо, похожее на инопланетное.

Также мы сообщали, что на побережье Японии нашли загадочное крошечное морское существо.

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