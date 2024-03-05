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Найден новый вид странного морского существа, предвещающего изменения климата

5 марта 2024 17:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Найдено новое странное морское существо, предвещающее изменения климата — фото
Новый вид морского существа на берегу Англии. Коллаж Новини.LIVE
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

В водах Великобритании обнаружили абсолютно новый вид морских созданий. Ученые отметили, что открытие действительно невероятное, однако одновременно тревожное. Ведь миграция этих существ в воду, где преобладает более теплый климат, свидетельствует о резком изменении климата.

Исследование, описывающее новый вид, было опубликовано в Zoosystematics and Evolution, пишет IFLScience.

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Так, совершенно новым видом водного существа, найденного у юго-западного побережья Англии, является морская улитка. Известно, что в британских водах обитает более 100 видов морских улиток. Однако этот действительно особенный. Обладает уникальной анатомией, а еще не должен существовать в этой местности.

Новый вид получил название Pleurobranchaea britannica. Как понятно из названия, он принадлежит к группе Pleurobranchaea, ранее никогда не встречавшейся в Великобритании.

Его размеры составляют примерно 2-5 см в длину. Морское животное имеет кремово-глиняный цвет и белые пятнышки на теле. То, что отличает этого маленького красавца от других улиток, — характерные боковые жабры на правой стороне, что позволяет им вытаскивать кислород из воды.

 

Ученые обнаружили новое удивительное морское существо, являющееся тревожным знаком изменения климата.
Характерные боковые жабры животного. Изображение: Courtesy of Ross Bullimore

Никакая другая группа морских улиток, найденных в водах Соединенного Королевства, не имеет такой анатомии, поэтому отчетливая листовидная структура — или "весло для каноэ", как это описывает команда — боковые жабры предупредили их, что они нашли нечто особенное.

Команда в восторге от открытия совершенно нового вида морских улиток.

"Часто существует предположение, мы знаем все, что можно знать о видах, встречающихся в водах Великобритании, но это лишь свидетельствует о том, что на нашем собственном крыльце еще есть чему научиться", — сказал Росс Буллимор из Центра наук об Окружающей среде, продовольствия и аквакультуры (CEFAS).

 

Исследователи обнаружили новый вид странного морского существа, который является тревожным знаком изменения климата.
Новый вид морских улиток рода Pleurobranchaea. Изображение: Courtesy of Ross Bullimore

Но, что действительно смущает и настораживает исследователей, представители группы Pleurobranchaea обычно живут в теплых водах, таких как север Испании и Средиземноморья. Однако появление нового вида Pleurobranchaea в британских водах указывает на то, что условия становятся более благоприятными для расширения их ареала обитания.

Стоит заметить, что уже достигший рекордного уровня рост температуры океана вызывает у ученых опасения по поводу негативного влияния на экосистему. Это требует дальнейших детальных исследований и внимательного отношения к изменяющейся морской среде.

Ранее мы писали, что из глубин Тихого океана подняли таинственные черные яйца, которые оказались живыми.

Напомним, мы рассказывали, что на Багамах поймали причудливое подводное существо, охотящееся в темноте уже 300 млн лет.

Также мы сообщали, что ученые обнаружили в недрах Земли удивительные живые организмы, образующие кристаллы из СО2.

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