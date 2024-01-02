В Арктике обнаружили новых существ, изолированных 100 тысяч лет — фото

Новый вид существ в Арктике. Коллаж: Новини.LIVE

Вы даже не представляете, насколько мы все еще мало знаем о нашей планете и ее биоразнообразии. Даже сейчас исследователи находят совершенно новые виды живых существ. А одна из самых неизведанных территорий — Арктика. Ведь, чтобы исследовать все ее природные чудеса и тайны, необходимо бороться с экстремальной погодой и быть готовыми преодолевать огромные расстояния "ледяной пустыни".

Смелой команде гренландских и датских ученых удалось описать новый вид животных, исследуя этот холодный район Земли. Свои результаты они обнародовали в журнале Molecular Ecology, пишет SciTechDaily.

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Новым удивительным видом, о котором человечество узнало недавно, оказалась кольчатая нерпа, известная как тюлень Кангия.

Эти существа обитают в Айсфьорде вблизи Илулиссата в Западной Гренландии. Эта территория внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Чтобы исследовать и описать этот вид ученые на протяжении нескольких лет вместе с местными охотниками ловили тюленей в сетки и устанавливали небольшой спутниковый передатчик на спинах тюленей, проводили подсчет популяции и анализ ДНК образцов тканей.

Спутниковый передатчик установлен на спине тюленя Кангия. Фото: Pinngortitaleriffik

В чем особенность кольчатой нерпы?

Данный вид тюленей отличается от других размером и внешним видом. Он значительно больше и имеет уникальный цвет меха с особым уникальным рисунком.

Цвет меха и узоры кольчатой нерпы Кангия (слева) и типичной арктической кольчатой нерпы (справа). Изображение: Pinngortitaleriffik

Более того, научные исследования показали, что этот особый тюлень был генетически изолирован от своих арктических аналогов в течение длительного периода времени — более 100 тысяч лет.

Результаты ДНК показали, что кольчатая нерпа Кангия генетически отличается от типичной арктической кольчатой нерпы.

Сколько тюленей Кангия живет на Земле?

Небольшая постоянная популяция является очень необычной по сравнению с типичной арктической кольчатой нерпой, которая имеет огромную популяцию и часто путешествует тысячи километров вокруг Арктики в поисках пищи.

"Мы видели, что тюлени Кангия преимущественно остаются внутри Айсфьорда. Мы смогли посчитать тюленей из самолета, и поэтому смогли оценить, что их всего около 3000 особей", — рассказал старший научный сотрудник Института природы Гренландии Pinngortitaleriffik и один из авторов исследования Аккала Розинг-Асвид.

Кильчатая нерпа Кангия. Фото: Pinngortitaleriffik

Что еще предстоит узнать ученым в будущих исследованиях?

Ученые пока не могут ответить на вопрос, где и как кольчатая нерпа Кангия была изолирована от других арктических нерп и почему она приобрела свои новые особые биологические характеристики.

Также исследователи предполагают, что могут существовать другие особые тюлени в других арктических фьордах.

В исследовании подчеркивается, что мы все еще многое не знаем о разнообразии организмов в Арктике, а значит, об их возможностях адаптироваться к изменению климата и деятельности человека.

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