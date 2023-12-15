Возле Антарктиды нашли неизвестное существо, похожее на инопланетное — фото

Неизвестное существо, найденное у берегов Антарктиды. Коллаж: Новини.LIVE

Если вы думаете, что науке уже известны все земные существа и на нашей планете не осталось таких мест, где бы ни побывал человек, то вы ошибаетесь. Земля все еще остается для нас таинственной и неизведанной, а из ее глубин время от времени "выныривают" странные создания. Так, еще в 2013 году из глубин океана у Антарктиды подняли "нечто" очень загадочное и будто инопланетное. Идентифицировать эту морскую диковинку как новый для науки вид смогли только сейчас.

Об открытии рассказали ученые из Центрального Мичиганского университета, Маунт-Плезант, США, Джессика Зенпфенниг и Эндрю Махон в труде, опубликованном в журнале ZooKeys, пишет Live Science.

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Как уже говорилось выше, впервые существо подняли с глубин в 2013 году. Сделать это удалось американскому научно-исследовательскому судну Nathaniel B. Palmer.

Если быть точнее, то достали этого "инопланетного монстра" со дна океана в море Росса, примерно на 570 м ниже поверхности.

Создание долгое время просто хранилось в лаборатории, пока Махон и Зенпфенниг не принялись его исследовать.

Что известно о новом виде?

Исследователи проанализировали как форму тела, так и генетику. И в результате пришли к выводу, что это совершенно новый вид, которому дали название Austropallene halanychi.

Никогда раньше не виденное животное — морской паук — далекий родственник подковоносов и паукообразных, живущих на дне океана, которые едят соломиноподобным хоботком вместо рта и дышат ногами.

Ученые обнаружили более 1000 видов морских пауков по всему миру. Очевидно, что это еще один.

Самое интересное — как выглядит новый вид, идентифицированный как морской паук?

Удивительное существо имеет следующие внешние характеристики:

длина тела примерно 1 см;

ноги вытягиваются почти на 3 см (это придает этому виду веретенообразный вид, типичный для многих морских пауков, хотя некоторые виды могут вырасти гораздо больше, достигая почти 60 см в ширину);

желтый окрас;

четыре почти черных глаза;

большие луковичные когти, похожие на "боксерские перчатки" (вероятно, он их использует, чтобы хватать мягкую пищу, такую как анемоны и черви).

Austropallene halanychi — недавно открытый вид морских пауков, найденный у побережья Антарктиды. Фото: Andrew Mahon

Морской паук был идентифицирован как новый вид

​​​​​за его большими луковичными когтями. Фото: Andrew Mahon

Austropallene halanychi. Фото: Andrew Mahon

Капля в море — что ученые говорят об исследовании неизвестных морских существ?

Это один из многих видов, которые прячутся от нас на дне Южного океана — экосистемы, где обитает практически все: от ярких морских звезд и потусторонних морских червей до губок и коралловых.

"Бентосная среда в Антарктике — это сфера науки, которую мы должны продолжать исследовать, Там так много всего, что всякий раз, когда мы идем, мы находим что-то новое", — подчеркнул Махон.

Чтобы узнать больше об этой среде, исследователи бросают сети глубоко под воду, чтобы подобрать все, что может быть на дне. Подтянув сетки, они сортируют все, что поймали, и хранят каждый образец перед отправкой обратно в лаборатории для дальнейшего анализа. Но с таким количеством потенциально новых видов, которые нужно описать, может потребоваться время для просмотра всех образцов.

Еще одна проблема заключается в очень быстро меняющемся климате. Некоторые виды просто исчезают, так и не успев заявить о себе на весь мир.

По словам Махон, одна из причин, почему исследователи продолжают изучать морское дно Антарктики, состоит в том, чтобы помочь описать и защитить это биоразнообразие, пока не стало слишком поздно.

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