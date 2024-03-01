На дне Тихого океана нашли таинственные черные сферы — они оказались живыми

Таинственные морские живые черные сферы. Коллаж Новини.LIVE

Трудно себе представить, сколько действительно странных, таинственных и неизвестных существ скрывают глубины океанов. Иногда, кажется, что они не принадлежат этому миру и попали на нашу планету из космоса. Эта новая находка ученых не исключение — черные сферы, оказавшиеся кладкой яиц с эмбрионами внутри, были подняты из глубин Тихого океана.

О невероятном открытии рассказали исследователи Токийского университета, Япония, в своем научном труде обнародованном в Biology Letters, пишет издание ScienceAlert.

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Миссией ROV, которая привела к открытию, руководил морской исследователь Ясунори Кано. Он и его команда проводили исследование в траншее на северо-западе Тихого океана, где и наткнулись на таинственные черные капсулы.

Кладка крошечных черных яиц была обнаружена дистанционно управляемым аппаратом. Эти неизвестные сферы решили достать и исследовать. Чтобы до них добраться, аппарату пришлось спуститься примерно на 6200 метров.

Выйдя из воды, Кано заметил, что большинство черных сфер были прикреплены к скале, разорваны и пусты. Четыре целых черных шарика он отправил биологам беспозвоночных из Университета Хоккайдо, Кэйичи Какуи и Аои Цуюки.

Что узнали ученые о таинственных черных яйцах и что находилось внутри них

Ученые при осмотре обнаружили, что под каждой черной кожистой оболочкой или "кокона" скрывалось от трех до семи эмбрионов плоских червей.

"Когда мы открыли яичные капсулы, вместе с плоскими червями наблюдалась молочная жидкость... которая могла быть желтком", — пишут Какуи и Цуюки в своей научной статье.

Яйцевые капсулы глубоководных плоских червей. Фото: Kakui and Tsuyuki, Biology Letters, 2024

Эта находка является первым доказательством того, что глубоководные плоские черви существуют на глубине более 6000 м. Похоже, что яйца были отложены по крайней мере двумя взрослыми особями одного вида. Учитывая, что эмбрионы были на разных стадиях развития, когда их достали из морского дна, коконы, вероятно, были заложены со временем, а не все сразу.

Взяв образцы ДНК эмбрионов червей, ученые выяснили, что они принадлежат к неописанному и неназванному виду платигельминтов, наиболее тесно связанному с двумя подрядами, которые существуют в мелководьях.

Коконы глубоководных плоских червей, собранные на глубине примерно 6200 м. Фото: Kakui and Tsuyuki, Biology Letters, 2024

Сегодня ученые почти ничего не знают о глубоководных, свободноживущих плоских червях, не говоря уже о том, как они размножаются.

Учитывая сходство с мелководными плоскими червями, результаты свидетельствуют, что со временем эти существа могли колонизировать все более глубокие среды обитания. Но почему и как они это сделали, остается загадкой.

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